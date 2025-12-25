אחרי שהודיעו השבוע כי יערוך שינויים בענף הקולנוע מבחינה תקציבית, זוהר תוקף שחקנים ויוצרים שמתבטאים נגד טקס הקולנוע שהגה משרד התרבות: "לא יקבלו כסף מאזרחי ישראל, לא במשמרת שלי"

הסערה בעולם הקולנוע נמשכת: היום (חמישי) מתבטא שר התרבות והספורט מיקי זוהר בחריפות בנוגע לתקציבי הקולנוע, ותוקף יוצרים ושחקנים שמתנגדים לטקס של משרד התרבות.

זוהר אומר היום כי "יוצרי הסרטים שפוגעים בחיילי צה״ל לא יקבלו כסף מאזרחי ישראל. לא במשמרת שלי". עוד התייחס זוהר לעניין תקציבי הקולנוע והוסיף: "כפי שהבטחתי – לא נממן יותר את טקס פרסי אופיר ונערוך שינוי בתקציבי הקולנוע. החגיגה נגמרה".

נזכיר כי השבוע שר התרבות והספורט מיקי זוהר הודיע כי הוא מקים ועדה לבחינה מחדש של מימון הקולנוע הישראלי. הוא עושה זאת במכתב שהוא משגר למנהלי קרנות הקולנוע בישראל.

הוועדה תבחן, בין היתר, האם יש הצדקה להמשך תמיכת המדינה בתחום במתכונתו הנוכחית, או שמא נכון לבחון חלופות אחרות לרבות פעילות כלכלית עצמאית ללא תמיכה ממשלתית.

הוועדה, בהרכב של כלכלנים, אנשי מקצוע ואנשי קולנוע, תגבש ותציג לשר מספר חלופות אפשריות להתנהלות עתידית של תחום הקולנוע, ותעביר את מסקנותיה והמלצותיה בתוך 45 ימים ממועד הקמתה. לאחר מכן, יקבל השר החלטה סופית ביחס להמלצות וליישומן. בתוך כך משרד התרבות והספורט הודיע על ביטול תקציבי האיגודים לשנת 2026 הקשור לאיגודי הבמאים, השחקנים והעורכים.