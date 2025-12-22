שר התרבות והספורט מיקי זוהר, הודיע על הקמת ועדה מקצועית שתבחן את המשך תקצוב ענף הקולנוע הישראלי ואת מודל המימון הקיים כיום. הוועדה תבחן, בין היתר, האם יש הצדקה להמשך תמיכת המדינה בתחום במתכונתו הנוכחית

שר התרבות והספורט מיקי זוהר, הודיע היום (שני) על הקמת ועדה מקצועית שתבחן את המשך תקצוב ענף הקולנוע הישראלי ואת מודל המימון הקיים כיום. הוועדה תבחן, בין היתר, האם יש הצדקה להמשך תמיכת המדינה בתחום במתכונתו הנוכחית, או שמא נכון לבחון חלופות אחרות לרבות פעילות כלכלית עצמאית ללא תמיכה ממשלתית.

הוועדה, בהרכב של כלכלנים, אנשי מקצוע ואנשי קולנוע, תגבש ותציג לשר מספר חלופות אפשריות להתנהלות עתידית של תחום הקולנוע, ותעביר את מסקנותיה והמלצותיה בתוך 45 ימים ממועד הקמתה. לאחר מכן, יקבל השר החלטה סופית ביחס להמלצות וליישומן. בתוך כך משרד התרבות והספורט הודיע על ביטול תקציבי האיגודים לשנת 2026 הקשור לאיגודי הבמאים, השחקנים והעורכים.

במקביל להקמת הוועדה, הנחה השר לפרסם קול קורא חצי שנתי בלבד להגשת בקשות תמיכה בהיקף מוגבל של 40 מיליון ש״ח. החלטות בנוגע להמשך תקצוב תחום הקולנוע בשנת 2026 ולאחריה, יתקבלו לאחר פרסום המלצות הוועדה ובהתאם למדניות השר שתגובש בתום דיוני הועדה. יצוין כי לשנת 2025 יעמוד התקציב הממשלתי המוקצה לתחום הקולנוע על סך של 100 מיליון שקלים בלבד.

ההחלטה של זוהר מגיעה לאחר הסערה בעקבות סירובם של מספר אנשי קולנוע ושחקנים לקבל פרס בטקס פרסי הקולנוע של משרד התרבות.