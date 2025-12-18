שולה שפיגל, מפיקת "טהראן" ומהדמויות הבולטות בקולנוע ובטלוויזיה בישראל, תזכה בפרס מפעל חיים בטקס פרסי הקולנוע של משרד התרבות

פרס מפעל חיים של טקס פרסי הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט יוענק השנה למפיקה שולה שפיגל, מהדמויות המרכזיות והמשפיעות בקולנוע ובטלוויזיה בישראל. הטקס יתקיים ביום חמישי, 30 בינואר, בבנייני האומה בירושלים.

עשרות שנות עשייה בקולנוע הדוקומנטרי

שפיגל פועלת בתעשיית הקולנוע והטלוויזיה בישראל זה למעלה מארבעה עשורים, ובעיקר ביססה את מעמדה כאחת המפיקות הבולטות בקולנוע הדוקומנטרי. לאורך השנים הפיקה שורה ארוכה של סרטי תעודה, בהם "ספק אישה, ספק ילדה", "שריף שאנטי", "מרוששות" ו-"רצח בקולנוע צפון", תוך עבודה עם יוצרים ותיקים לצד ליווי של יוצרים בתחילת דרכם.

גם בטלוויזיה: הצלחה בישראל ובעולם

במקביל לפעילותה בקולנוע, עמדה שפיגל מאחורי הפקת סדרות טלוויזיה מצליחות, בהן "שקשוקה", "מייקל" והסדרה "טהראן" של כאן 11. טהראן זכתה להצלחה רחבה בארץ ובעולם והביאה לטלוויזיה הישראלית הישגים בינלאומיים, בהם זכייה בפרס האמי הבינלאומי.

ועדת השיפוט: "אבן יסוד בתעשייה"

ועדת השיפוט נימקה את הבחירה וכתבה כי שפיגל היא "אחת המפיקות המרכזיות והמשפיעות בקולנוע ובטלוויזיה בישראל", וכי לאורך שנות עשייתה הייתה שותפה ליצירות שעיצבו את השפה המקומית והעלו את הרף המקצועי. עוד נכתב כי פועלה משלב חזון, מקצועיות ורגישות אנושית, והפך אותה לדמות מפתח בתעשייה.

שפיגל: מאחורי ההחלטה לקבל את הפרס

בשיחה עם ynet סיפרה שפיגל כי התלבטה אם לקבל את הפרס, בין היתר בעקבות ביקורת ולחצים שהופעלו עליה לוותר עליו. "כשהודיעו לי על הזכייה התרגשתי מאוד, במיוחד כשנודע לי שעובדי החברה שלנו הם שהמליצו עליי, ללא ידיעתי", אמרה.

לדבריה, לאורך השנים הפיקה סרטים וסדרות העוסקים גם במורכבות של החברה הישראלית, בדיאלוג ובקונפליקטים. שפיגל הבהירה כי עמדותיה הפוליטיות ידועות, אך הדגישה כי בעיניה הבחירה בה לקבלת הפרס מעידה על אופיו המקצועי: "אני לא מתומכי הממשלה, והעמדות שלי ידועות, אבל עצם הבחירה בי מראה בעיניי שהפרס אינו פוליטי".

תרומת כספי הפרס ועמדה ערכית

שפיגל הוסיפה כי בכוונתה לתרום חלק מכספי המענק לפרויקטים ויוזמות המקדמים ערכים חברתיים ואנושיים, בהם קבלת האחר, שוויון וחופש ביטוי. "הפרס הזה שייך ליצירה חופשית שנעשית לאורך שנים, לא למדיניות כזו או אחרת", אמרה, "ואני מקבלת אותו בשם היוצרים והיוצרות שממשיכים לעבוד גם במציאות מורכבת".

שר התרבות: "הוקרה ראויה לתרומה יוצאת דופן"

שר התרבות והספורט, מיקי זוהר, בירך על הבחירה ואמר: "שולה שפיגל היא דמות מפתח בתרבות הישראלית. בעשייה ארוכת שנים ומלאת אמונה ביצירה המקומית, היא תרמה תרומה משמעותית לקולנוע הדוקומנטרי, לטלוויזיה הישראלית ולטיפוח דורות של יוצרים ויוצרות. פרס מפעל החיים הוא הוקרה ראויה להשפעתה הרחבה על התרבות בישראל".