שיא של מסי, היסטוריה של ריאל מדריד, ספורטאי שעלה לשחק אחרי מות אביו ושיאים בענפים שונים | עשרה דברים שקרו ב-22 בדצמבר

בכל יום בפינה הזו אנחנו מתמקדים בסיפור אחד שקשור לתאריך של היום. אבל לפעמים זה גורם לפספוס של סיפורים מעניינים אחרים שהתרחשו במקביל, אז היום החלטתי ללכת אחורה ולדבר על עשרה דברים שהתרחשו ב-22 בדצמבר.

בין האירועים, מסי עקף את פלה, ריאל מדריד קבעה שיא, אחד השחקנים המשפיעים בתולדות ה-NBA התחיל את הקריירה והליגה עצמה ציינה ציון דרך היסטורי. הבייסבול האמריקאי הניח יסודות ושיאים נשברו בפוטבול האמריקאי. אהה וגם מישהו אחד חטף מכות.

הגולף הוא הענף השני בארצות הברית מבחינת מספר שחקנים פעילים עם לא פחות מ 26.6 מיליון שחקנים. אם מוסיפים את מתחמי אימון וחוייה המספר מזנק ל-45 מיליון. היום לפני 131 שנים, בניו יורק של 1894 הוקם איגוד הגולף האמריקאי (USGA). מה שהתחיל כיוזמה של חמישה מועדונים בלבד, הפך לגוף שמנהל את אחד הענפים שנחשב לעשיר ביותר בארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות. כיום הוא מכניס בין 1.9 עד 2.2 מיליארד דולר בשנה, מקום ראשון אחרי שלושת הענפים הגדולים (פוטבול, כדורסל ובייסבול).

באופן רשמי אלו המספרים של הליגה של הגולף, אך בפועל הוא אחד מכוחות השוק הגדולים ביותר בספורט בגלל ההוצאה העצומה של השחקנים החובבים. אם מסתכלים על המגרשים, הציוד, הביגוד והתיירות, הגולף בארה"ב הוא תעשייה של מעל 100 מיליארד דולר בשנה.

2. אם מצמצתם, פספסתם. מתאגרף העבר האגדי ג'ק דמפסי סיפק ב-22 בדצמבר 1918 את אחד הנוקאאוטים המהירים בהיסטוריה, כששלח את יריבו קארל מוריס לקרשים תוך 14 שניות בלבד.

וילט צ'מברליין בעונה היסטורית

3. מהגולף והאגרוף נעלה לשלושה דברים משמעותיים שהתרחשו בענף האמריקאי הפופולארי ביותר מחוץ לגבולותיה הכדורסל. ב-22 בדצמבר 1956 ביל ראסל, השחקן המשמעותי בשושלת הגדולה ביותר בתולדות ה-NBA עלה לראשונה על הפרק. הוא שיחק מול סנט לואיס הוקס, הקבוצה שבחרה אותו בדראפט והעבירה אותו בטרייד לבוסטון סלטיקס.

הוא אמנם קלע רק שש נקודות, אך הוסיף 16 ריבנואנדים , ולפי הדיווחים (לא נספר רשמית) 12 חסימות. הסלטיקס ניצחו 93:95 בדרך ללא פחות מ-11 אליפויות ב-13 שנה, דומיננטיות שספק אם תחזור אי פעם.

4. נדלג שש שנים קדימה. בערב שגרתי לגמרי של וילט צ'מברליין שחקנה של פילדלפיה ווריורס ויריבו הגדול של ביל ראסל. זה היה סתם משחק ליגה, אבל שמייצג יותר מהכול, את השחקן הפורה בהיסטוריה. בערב שבו נקבע נקודת זמן היסטורית, שאליה נגיע בסעיף הבא, צ'מברלין שתשעה חודשים קודם קלע 100 נקודות במשחק אחד (שיא שלא נשבר עד היום), קלע "רק" 61 נקודות מול סנט לואיס, כן האלה מהסעיף הקודם.

השחקן שבר בעונה הקודמת שיא נקודות לעונה (4,029) עם ממוצע של 50.4 (מחזיק עד היום) עם משחק 100 הנקודות מול הניו יורק ניקס. הוא מחזיק בשיא הריבאנודים (2,149 ריבאונדים (27.2) בממוצע למשחק). כל אלה בפערים אדירים מהבאים בתור (מייקל ג'ורדן בעונת השיא שלו קלע 3,041 נקודות). זה היה סתם ערב שגרתי בעונה שנכנסה למקום השני בהיסטוריה (3,586 נקודות).

22 בדצמבר: מיליון נקודות ב-NBA, סיפור טראגי בארה"ב

5. במקביל בגלל היעדר רישום מסודר לא ברור באיזה משחק, הליגה הטובה בעולם הגיעה למיליון נקודות בעונה הסדירה, 16 שנה אחרי הקמתה. עשור לאחר מכן הגיעו ל-2 מיליון. מאז כל חמש שנים בממוצע קולעים מיליון נקודות. בעונה שעברה חצינו את רף ה-14,000,000, שלוש שנים בלבד אחרי חציית ה-13 מיליון.

6. נעבור לענף שנחשב בריטי, לגביע דיוויס. ב-22 בדצמבר 1985 נבחרת מערב גרמניה של בוריס בקר, פגשה את נבחרת שוודיה של מאטס וילאנדר וסטפן אדברג והאלופה המכהנת. זה היה הקרב הראשון מתוך שלוש קרבות ענק תוך חמש שנים. בין 1984 ל-1990, שוודיה הייתה בגמר חמש פעמים וזכתה בשלוש. מערב גרמניה הופיעה שלוש פעמים בגמר וזכתה פעמיים, שלושת הגמרים היו מול שוודיה.

7. נקפוץ 18 שנה קדימה ונעבור לפוטבול. ב-21 בדצמבר, אביו של הקוורטרבק ברט פארב עבר התקף לב בזמן נהיגה. הוא נמצא עם רכבו בתעלה בצד הכביש. יום לאחר המוות הטראגי, ב-22 בדצמבר 2003, פארב עלה לשחק במדי גרין ביי מול האוקלנד ריידרס במשחק המרכזי המחזור. פארב סיפק משחק הירואי עם 399 יארד ו-4 טאצ'דאונים.

ריאל מדריד ומסי

8. נשאר באותו ענף ונקפוץ עשור קדימה. פייטון מאנינג אחד הקוורטרבקים הגדולים בתולדות ה-NFL, קבע ב-2013 שיא מטורף של 51 מסירות לטאצ'דאון בעונה אחת. הוא שבר את השיא ב-22 בדצמבר 2013 ועקף את טום בריידי, אולי השחקן הגדול בהיסטוריה של הענף.

9. נמאס לכם מספורט אמריקאי? נדלג לכדורגל. ריאל מדריד שקבעה בעשור האחרון הישגים היסטורים עם שלוש אליפויות אירופה רצופות. זכתה ב-22 בדצמבר 2018 באליפות העולם השלישית ברציפות. היא ניצחה 1:4 קליל את אל-עין בגמר באבו דאבי, הפכו לקבוצה הראשונה שזוכה בגביע העולם למועדונים שלוש שנים ברציפות, וקבעו הישג שספג אם ישבר. זמן קצר לאחר עזיבת כריסטיאנו רונאלדו, בנזמה והחברים קבעו עוד היסטוריה קטנה.

10. נסיים עם שיא היסטורי של ליאו מסי. ב-22 בדצמבר 2020, ליאו מסי כבש את שערו ה-644 במדי ברצלונה נגד ויאדוליד. הוא עקף את פלה (במדי סנטוס) והפך לשיאן השערים במועדון אחד בכל הזמנים.