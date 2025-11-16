שבועיים לפני חזרתו הצפויה של היורוליג לארץ. איגוד הטניס הודיעכי גם גביע דיוויס, תחרות הטניס לנבחרות לאומיות חוזרת לארץ

שבועיים לפני חזרתו הצפויה של היורוליג לארץ. איגוד הטניס הודיע היום (ראשון) כי גם גביע דיוויס, תחרות הטניס לנבחרות לאומיות חוזרת לארץ. נבחרת ישראל תארח את ליטא בהיכל בנתניה ב-6-7 בפברואר 2026.

החזרה מתאפשרת אחרי מאבק ארוך של הארגון האחרונים מול איגוד הטניס העולמי. האיגוד קיים שיחות רבות עם נציגי האיגוד העולמי, הציג נתונים ודו"חות ביטחוניים ונשלחו מכתבים בנושא. בסופו של דבר ה-ITF קיבל את הטענות פה אחד והוחלט לקיים רשמית את המשחק בישראל.

יו"ר האיגוד אבי פרץ בירך על ההודעה: "מדובר ברגע מרגש במיוחד עבור הענף. אחרי תקופה לא פשוטה הצלחנו להחזיר את משחקי הנבחרת הביתה, למקום הטבעי שלהם – מול הקהל הישראלי. נמשיך לפעול כדי שכל ספורטאי ונבחרת יוכלו לייצג את ישראל בגאווה, כאן בארץ".

"כעת נתמקד בהיבט המקצועי, כדי לספק לצוות ולשחקני הנבחרת את מלוא המעטפת בדרך לניצחון ולשמירה על המקום בבית 1. אני מקווה ומאמין כי זוהי תחילתה של חזרה מלאה של תחרויות בינלאומיות לטניס ולאחריהן גם בענפים נוספים".