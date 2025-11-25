אחרי משחקו החלש מול האלופה, דני אבדיה חזר להוביל את קבוצתו ב-NBA לעוד ניצחון אדיר. הכוכב קלע 22 נקודות עם 5 מ-7 לשלוש עם שיא עונתי

אחרי משחקו החלש מול האלופה, דני אבדיה חזר להוביל את קבוצתו ב-NBA לעוד ניצחון אדיר.. הכוכב קלע 22 נקודות עם 5 מ-7 לשלוש (שיא עונתי) והוסיף ארבעה ריבאונדים וחמישה אסיסיטים בדרך לניצחון 103:115 על מילווקי.

הכוכב שוב גרף מחמאות כששדר המשחק אמר "דני יכול היה להיות 'טייט אנד' (עמדה התקפית בפוטבול אמריקאי) אדיר ב-NFL, הגודל שלו, הידיים האלה, היכולת לדהור קדימה… למרות שאז הוא היה מבזבז את הכישרון שלו בכדורסל".

עוד באותו נושא כוכב ענק: אבדיה סיים עם טריפל דאבל והוביל קאמבק עצום 08:14 | שמחה רז 0 0 😀 👏

בזכות הניצחון פורטלנד התאוששו מההפסד לאלופה אוקלהומה סיטי בו קלע אבדיה 11 נקודות בלבד. בסיום המשחק מול אוקלהומה הודה מאמנה מארק דייגנולט כי הכינו תוכנית מיוחדת לאבדיה. הטרייל בלייזרס במאזן של 10:8, במקום התשיעי במערב.