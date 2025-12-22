שנת 2025 מסתיימת עם דירוג פיפ"א האחרון לשנה הזאת מי ראשונה ואיפה אלופת העולם? איפה ישראל ומי עשתה את הקפיצה המשמעותית?

שנת 2025 מסתיימת, ועולם הכדורגל סוגר חשבון עם דירוג פיפ"א האחרון לשנה הזאת שיצא הבוקר (שני). מי ראשונה ואיפה אלופת העולם? איפה ישראל ומי עשתה את הקפיצה המשמעותית?

ספרד נשארת במקום הראשון אחרי שהדיחה את ארגנטינה בספטמבר, ארגנטינה שנייה, וצרפת משלימה את הפודיום במקום השלישי. העשירייה הראשונה נשארה יציבה לגמרי: אנגליה רביעית, ברזיל חמישית, פורטוגל שישית, הולנד שביעית, בלגיה שמינית, גרמניה תשיעית וקרואטיה עשירית – כולם בלי שום שינוי.

מי שכמעט פרצה לתוך הטופ 10 היא מרוקו, שרק עכשיו זכתה בגביע הערבי בדוחא (קטאר) ואמש ניצחה במשחק הפתיחה של אליפות אפריקה 0:2 את קומרו. האריות מאטלס נשארים במקום ה-11, ממש קרובים – רק 0.54 נקודות מאחורי קרואטיה.זה ההישג הכי גבוה של המרוקאים מאז אפריל 1998.

איפה ישראל?

נבחרת ארצות הברית שתארח בקיץ את המונדיאל, מסיימת את השנה במקום ה-15. הזינוקים האמיתיים קורים יותר למטה בטבלה. רק שלוש נבחרות עלו יותר ממקום אחד: ירדן (64, עלתה 2) – שהפסידה בגמר הגביע הערבי למרוקו אחרי קרב צמוד, וייטנאם (107, עלתה 3) וסינגפור (148, עלתה 3).אבל הסיפור של השנה הוא ללא ספק קוסובו.

הנבחרת הזאת רשמה שנה מטורפת עם 7 ניצחונות ו-2 תיקו ב-10 משחקים, מה שהביא להם 89.02 נקודות – יותר מכל נבחרת אחרת. בסך הכול הם זינקו 19 מקומות ב-2025 ועכשיו הם במקום ה-80. נורבגיה של ארלינג האלנד במקום ה-29 (ללא שינוי) עם 68.70 נקודות, וסורינאם (123) שעלתה 15 מקומות מאז דירוג דצמבר 2024. נבחרת ישראל של רן בן שמעון מסיימת את שנת 2025 במקום ה-77 בעולם. אותו המקום בו הייתה בדירוג הקודם.

בסך הכול 12 נבחרות אחרות טיפסו בין 10 ל-14 מקומות בשנה האחרונה. מבחינת חלוקת היבשות בטופ 50 כמעט אותו דבר כמו בסוף 2024: 26 מאירופה (), 7 מדרום אמריקה ומאפריקה, 5 מצפון/מרכז אמריקה) ומאסיה ואפס מאוקיאניה.