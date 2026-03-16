הכתישה ממשיכה: ארה"ב תוקפת באיראן ללא הרף

הכוחות האמריקאים ממשיכים לתקוף ללא הפסקה בשטח איראן, לאחר שהושגה עליונות אווירית מוחלטת מעל המדינה. מפציצים כבדים ומטוסי קרב ביצעו מאות גיחות במהלך הלילה, והמשיכו להשמיד משגרים, רדארים, מערכי פיקוד, מערכות הגנה אווירית ועוד.

צילום: פיקוד מרכז האמריקאי (U.S. Central Command).

בסרטון חדש שפורסם על ידי CENTCOM, פיקוד המרכז האמריקאי האחראי על פעילות המזרח התיכון וניהול המלחמה, מציגים האמריקאים את המשך הכתישה של ארה"ב כנגד כוחות הטרור של איראן.

על פי סנטקום בוצעו במהלך הלילה גיחות מרובות של כלי טיס, ביניהם גם מפציצים כבדים שמשתתפים בפירוק מערכי הטרור של איראן מאז השגת עליונות אווירית מוחלטת ובלתי מעוערת.

נראה כי בעוד ישראל משלבת בפעילות פגיעה מערכתית במשטר, מאנשי הבאסיג' ברחובות, עד לאייתולה בעצמו, ארצות הברית מתרכזת הכתישה יום יומית של יכולות הקרנת הכוח של איראן, המאפשרים פגיעה במדינות המפרץ ובחופש השיט במיצרי הורמוז.