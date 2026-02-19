מרגש: אלמנתו של אלחנן קלמנזון התחתנה

שלומית קלמנזון, אלמנתו של גיבור ישראל רס"ן (במיל') אלחנן קלמנזון ז"ל, נישאה אמש (רביעי) לבחיר ליבה, שמואל פירר.

החתונה המרגשת נערכה חודשיים לאחר שהשניים פרסמו את הודעת האירוסין שלהם, בה כתבו: "מתוך כאב ההסתרה, מודים לה' יתברך על הנס ושמחים לבשר על אירוסינו".

מורשת של גבורה

שמו של אלחנן קלמנזון ז"ל נחקק בזיכרון הלאומי בזכות סיפור הגבורה יוצא הדופן שלו בשבעה באוקטובר. אלחנן, שירת כאיש מוסד וכקצין בצה"ל, ומבלי שקיבל פקודה רשמית, יצא עם אחיו ואחיינו ("צוות אלחנן") לעבר יישובי העוטף הבוערים.

הצוות פעל בתוך קיבוץ בארי במשך שעות ארוכות תחת אש כבדה, כשהם מחלצים כ-100 מתושבי הקיבוץ מבתיהם ומצילים את חייהם. במהלך פעולת החילוץ ההרואית, נפגע אלחנן מאש מחבלים ונהרג. על פועלם יוצא הדופן וההקרבה העילאית, זכו חברי "צוות אלחנן" בפרס ישראל לגבורה אזרחית לשנת ה'תשפ"ד.