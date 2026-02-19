ברוורמן התחייב שלא לשוב ללשכת רה"מ עד להכרעת הנציב, אך במקביל פועל לדחיית השימוע שנועד להרחיקו • המשמעות: גם המינוי לשגריר בלונדון בהקפאה עמוקה

ראש הסגל צחי ברוורמן התחייב שלא לחזור ללשכת ראש הממשלה ולשירות המדינה עד לקבלת החלטת נציב שירות המדינה בעניינו. במקביל, ביקש ברוורמן לדחות את השימוע שהיה אמור להתקיים לו, לבקשת פרקליטות המדינה, הדורשת להרחיקו מהשירות הציבורי בשל החשדות הפליליים נגדו כך פורסם היום (חמישי) ביומן הבוקר בגלי צה"ל.

ברוורמן, שהורחק מהלשכה בעקבות פרשת "הפגישה הלילית בחניון", הסביר כי בקשת הדחייה נובעת מהעובדה שהוא מורחק מהלשכה בהתאם להחלטת בית המשפט, ולכן אינו יכול לשוב לתפקידו בשלב זה.

המשמעות המעשית היא עיכוב נוסף בהמשך דרכו הציבורית. גם אם בית המשפט יאפשר את חזרתו לעבודה, לא יוכל ברוורמן לשוב לשירות המדינה לפני קיום השימוע בנציבות שירות המדינה וקבלת החלטת הנציב. בנוסף, לא יוכל להתחיל את תפקידו המיועד כשגריר בלונדון עד להכרעה סופית בעניינו.





אמש פורסם כי ברוורמן פנה למשרד ראש הממשלה בדרישה להכיר בתקופת הרחקתו כ"ימי מחלה", וכן לאשר לו נהג צמוד על חשבון המשרד.