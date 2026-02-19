טראמפ ממשיך לאיים על איראן: "התקיפה הבאה תהיה גרועה יותר"

ארצות הברית מגבירה את היערכותה הצבאית במזרח התיכון ומרכזת כוח אווירי משמעותי, בעוד הנשיא דונלד טראמפ תודרך הלילה ושוקל כעת שורת אפשרויות לפעולה נגד איראן אך טרם קיבל החלטה

ארצות הברית מגבירה את נוכחותה האווירית במזרח התיכון, ושולחת לאזור מספרים משמעותיים של מטוסי קרב לצד מטוסי סיוע ותמיכה כך פורסם הלילה (רביעי לחמישי) בהוול סטריט ג'רנל. על פי הדיווח, על פי הטענה ההכנות למלחמה יושלמו כאשר נושאת המטוסים פורד תגיע לאיזור, בשבוע הבא.



נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ תודרך על שורה של דרכי פעולה צבאיות אפשריות נגד איראן. לפי הפרסום, כלל התרחישים שנבחנו נועדו להביא לפגיעה משמעותית ביכולות המשטר האיראני ובמערך שלוחיו ברחבי המזרח התיכון, לצד יצירת לחץ אסטרטגי רחב על הנהגת טהרן.

בין האפשרויות שהוצגו לנשיא האמריקני נכללה תוכנית למהלך צבאי רחב היקף, אשר יתמקד בפגיעה בבכירים פוליטיים ובמפקדים צבאיים מרכזיים של משטר האייתוללות, מתוך מטרה לערער את יציבותו ואף להביא לשינוי שלטוני. לצד זאת הוצגה גם חלופה מצומצמת יותר, שתתמקד בתקיפות ממוקדות נגד מתקנים הקשורים לתוכנית הגרעין ולמערך הטילים הבליסטיים של איראן, ללא ניסיון להרחיב את העימות מעבר לכך. לפי הדיווח, בשלב זה טראמפ טרם קיבל הכרעה אם להורות על פעולה צבאית כלשהי.

במקביל לדיונים בדרג המדיני, ארצות הברית ממשיכה לרכז כוח צבאי משמעותי באזור המזרח התיכון. לצד עשרות מטוסי קרב ומטוסי סיוע שהועברו בימים האחרונים לבסיסים אזוריים, פועלות בזירה גם קבוצות קרב ימיות הכוללות ספינות מלחמה רבות, מה שמעניק לצבא האמריקני יכולת לבצע מערכה אווירית ממושכת ולא רק תקיפה נקודתית וקצרת טווח.

גורמים בכירים בבית הלבן ובאיראן אישרו כי במהלך סבב המשא ומתן האחרון בג'נבה, הותיר ממשל טראמפ אולטימטום סופי בפני האיראנים. הנשיא טראמפ דורש מהמשטר "התפרקות כוללת" או שישלמו את המחיר דרך "אפשרויות אחרות".

הנשיא טראמפ הותיר על פי שורה של דיווחים, אולטימטום אימתני בפני חמינאי וההנהגה האיראנית. על פי הדיווח ברשת Fox news, הממשל האמריקאי דורש מאיראן "התפרקות מוחלטת של כלל תוכנית הגרעין, על כל חלקיה".