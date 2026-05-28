הצגה חדשה: זאב זאב

מופע קברט סאטירי חדש ואקטואלי, "זאב זאב" שיעלה במרכז תאו בהרצליה החל מה־2 ביוני, מבקש להגיב בזמן אמת למציאות הישראלית דרך שירים, מערכונים, מוזיקה, הומור פוליטי והרבה צחוק, לצד חרדה ותסכול.

מראש אומר. הוא מצליח.

המופע יתעדכן מדי חודש בהתאם לאירועים האקטואליים, ממערכות בחירות, מלחמות ופרישות ועד שערוריות, כספים והכאוס הישראלי שממשיך לייצר חומרים בקצב מסחרר.

המחזה נוצר מתוך רצון להחזיר את הסאטירה לבמה הישראלית, וליצור מרחב שבו אפשר גם לצחוק וגם לפרוק פחד, כעס וחוסר אונים מול מציאות שנראית לעיתים מופרכת יותר מכל מערכון. הוא נכתב בזמן שכולנו חיכינו לאסון או לניצחון הבא וכולל שירים, מערכונים, דמויות וטקסטים שינסו להדביק את קצב האירועים: מלחמות, פרישות, ראיונות, עסקאות, הדלפות, הבטחות, וכל מה שעוד יתפוצץ עד המופע הבא.

קבוצה של יוצרים ויוצרות

"רגע לפני שפרצה המלחמה עם איראן, בפעם השנייה, ישבנו ודיברנו על מצב הסאטירה בארץ, והבנו שכמעט אין כזאת. הכל הפך לבידור", מספר לסרוגים עידן שוורץ, מיוצרי ומבמאי המופע. "המציאות בישראל כל כך קיצונית ומטרידה, שכל דבר שפעם היה נראה מופרך על הבמה, הפך כמעט יומיומי. מתוך התחושה הזאת, רצינו ליצור מקום שבו אפשר להתלונן, לקטר, לצחוק, לבקר ובעיקר לדמיין עתיד. יחד עם יפתח ליבוביץ' ותיאטרון האינקובטור, הקמנו קבוצה של יוצרים ויוצרות מצחיקים, ביקורתיים ומוכשרים, אבל רגע לפני שנפגשנו פרצה שוב המלחמה עם איראן וכולנו השתבללנו בחרדה, פחד וכעס. האמת? הייתי מיואש" הוא מספר ומוסיף "לא הצלחתי לדמיין את היום שאחרי.

ואז נכנסנו לחדר החזרות והתחלנו לצחוק. הצחוק שחרר משהו. פתאום היה אפשר שוב לנשום. אנחנו עומדים בפני תקופה לא פשוטה של מערכת בחירות סוערת ומפלגת, ואנחנו צריכים להיות שם אחד בשביל השנייה. לשיר, לרקוד, לצחוק וגם להרים קול צעקה. ואולי אני באמת צועק 'זאב זאב', אבל עד שהמציאות כאן תשתנה, בואו לפחות נקרע לה את הצורה על הבמה".







