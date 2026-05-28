"לקחו שני ערסים לריקודים סלוניים": בת חן סבג ועידן מביאים שכונה

בריאיון לסרוגים, בת חן סבג ועידן רוזנבלום מבהירים שהם לא מתכוונים להביא לרחבה רק ריקודים סלוניים: עם צעקות בחזרות, וייב "ערסי" והמון הומור עצמי, השניים מסבירים למה הם כנראה לא יהיו הזוג הכי קלאסי בעונה - אבל בהחלט מהמדוברים שבה

רגע לפני שהעונה החדשה של "רוקדים עם כוכבים" עולה במוצאי שבת הקרוב ב-קשת 12, אחת הזוגות הכי מסקרנים של העונה היא בלי ספק בת חן סבג ו-עידן רוזנבלום.

סבג, זוכת שני פרסי האקדמיה הישראלית לקולנוע וטלוויזיה ומי שמזוהה בעיקר עם הסדרה "מטומטמת", אותה גם יצרה וכתבה, מגיעה הפעם לאתגר שונה לחלוטין - רחבת הריקודים. "בא לי הרפתקה", סיפרה בריאיון לסרוגים. "הרפתקה פיזית ושונה לגמרי מכל מה שעשיתי - והנה אני פה".

לצידה נמצא עידן, שכבר רקד בעבר עם דנית גרינברג וקים אור אזולאי - אבל נראה שהפעם הוא קיבל פרטנרית עם וייב אחר לגמרי.

"לקחו שני ערסים והכניסו אותם לריקודים סלוניים"

השניים מספרים שהחיבור ביניהם היה מיידי - בעיקר בגלל האופי והאנרגיה שהם מביאים איתם לחזרות. "זה צוות מאוד מאוד טוב", אמרה סבג. "זכיתי בפרטנר מעולה שישאר חבר שלי גם אחרי שעות החזרות".

אבל מהר מאוד השניים גם הסבירו למה לדעתם הם שונים מכל זוג אחר בעונה. "לקחו שני ערסים", צחק עידן. "אחת מבאר שבע ואחד מהקריות - ואנחנו הולכים להביא את טביעת האצבע שלנו לריקודים הסלוניים".

לדבריהם, זה לא רק האופי - אלא גם הבחירות המוזיקליות והוייב שהם רוצים להביא לבמה. "אנחנו רוצים להביא את עצמנו למרכז הבמה", הסבירו.

"אנחנו צועקים - אבל זה לא ריב"

ומי שחושב שהטמפרמנט שלהם יוביל לפיצוצים בחזרות, כנראה לא לגמרי טועה - אבל מבחינתם זאת פשוט הדרך שבה הם מדברים.

"אין לנו ריבים", סיפרה סבג. "אנחנו פשוט יוצאים אחד על השני בלי סיבה. הוא צועק עליי, אני צועקת עליו בחזרה". עידן מיד הסביר: "זה הדיבור שלנו. אנחנו צועקים כשאנחנו מדברים - אבל זה לא ריב". לדבריהם, דווקא בגלל ששניהם מגיעים עם אנרגיה חזקה, הם מצליחים להבין אחד את השנייה. "אנחנו בעיקר בוכים מצחוק", הודו.

"אנחנו יודעים מי פחות יתחבר אלינו"

כמו כל מתמודד ב"רוקדים עם כוכבים", גם בת חן סבג ועידן רוזנבלום כבר חושבים על הרגע שבו יעמדו מול השופטים - אבל נראה שהם לא באמת מתכוונים לשנות את עצמם בשביל לקבל מחמאות. "אנחנו יודעים מי פחות יתחבר אלינו בגלל הווייב", אמרו בחיוך.

השניים רמזו לכיוון דוד דביר, שנחשב לשופט הכי קלאסי ומדויק בפאנל - בזמן שהם דווקא מתכננים להביא לרחבה סגנון הרבה יותר מחוספס, עממי ו"ערסי", כמו שהם עצמם מגדירים אותו.

למרות זאת, הם מבהירים שהם לא מתכוונים להתחנף בשביל ציונים. "אנחנו נערכים נפשית לביקורות", הודו. "מקבלים את זה וממשיכים הלאה".

"זה שרירים אחרים לגמרי"

מעבר לחזרות ולצעקות באולפן, בת חן סבג הודתה שגם השילוב בין העבודה שלה כרגע לבין האימונים האינטנסיביים לא תמיד פשוט. כשנשאלה האם היא מצליחה להמשיך לכתוב תוך כדי התקופה העמוסה, השיבה: "כן, כן, מספיקה".

אבל מיד הבהירה שהמעבר בין עולם הכתיבה לרחבת הריקודים הרבה יותר קשה ממה שזה נראה. "אלה שרירים אחרים לגמרי", אמרה. "המעבר בין לשבת ולכתוב לבין לרקוד - זה עולם אחר".

"באנו לתת שואו"

מעבר לתחרות עצמה, סבג ועידן מבהירים שהם לא מגיעים רק בשביל ציונים - אלא גם בשביל להביא משהו אחר למסך. "באנו לעשות שמח", אמרו. "חוץ מלהתחרות ולהיכנס לפורמט - באנו לתת שואו".

וסביר להניח שאם לשפוט לפי האנרגיה שכבר עכשיו הם מביאים לחדר החזרות - הם כנראה גם יצליחו.