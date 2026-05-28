ארה"ב זועמת על איראן: "הפרה חצופה של הפסקת האש"

למרות המשיך המגעים מאחורי הקלעים, ארה"ב ואיראן ממשיכות להתנגח גם בשטח וגם בזירה הדיפלומטית, לאחר חילופי המהלומות במהלך הלילה, פיקוד המרכז יצא בתוקף נגד הפרת הפסקת האש

מ-CENTCOM, פיקוד המרכז האמריקאי, נמסר לפני זמן קצר כי הם מגנים בתוקף את הפרת הפסקת האש האיראנית, ורואים בה הפרה בוטה של ההסכמות עליהם מבוססות ההבנות בין הצדדים לאי לחימה.

מפיקוד המרכז נמסר :בשעה 22:17 זמן המזרח האמריקאי ב-27 במאי, איראן שיגרה טיל בליסטי לעבר כווית שנתקבל בהצלחה על ידי כוחות כוויתיים".

בפיקוד הוסיפו וחשפו כי האיראנים היו אלו שהפרו ראשונים את הפסקת האש: "הפרת הפסקת האש החמורה הזו על ידי המשטר האיראני התרחשה שעות לאחר שכוחות איראניים שיגרו חמישה כטב"מים חד-כיווניים שהיוו איום ברור באזור ובסמוך למצרי הורמוז".

והסבירו כי התקיפה האמריקאית הייתה פגיעת מנע על כטב"מ נוסף: "כל הכטב"מים נתקבלו בהצלחה על ידי כוחות אמריקניים שמנעו גם שיגור של כטב"ם שישי מתחנת שליטה קרקעית איראנית בבנדר עבאס".

ומסרו כי התוקפנות האיראנית לא תעבור בשתיקה: "הכוחות המרכזיים של ארצות הברית ושותפים אזוריים נותרים ערניים ומדודים ככל שאנו ממשיכים להגן על כוחותינו ותחומי העניין שלנו מפני התוקפנות האיראנית הבלתי מוצדקת".

