מתן פרץ מאמין: "בזכות רוקדים עם כוכבים אמצא את אשתי"

רגע לפני העונה החדשה של "רוקדים עם כוכבים", מתן פרץ מדבר על הקושי בחזרות, מודה שהוא "קלמזי", חושף איך הוא מתמודד עם התסכולים באימונים - וגם מסביר למה דווקא תוכנית הריקודים יכולה לעזור לו למצוא את אהבת חייו

רגע לפני שהעונה החדשה של "רוקדים עם כוכבים" עולה במוצאי שבת הקרוב ב-קשת 12, אחד השמות הכי מסקרנים בקאסט הוא בלי ספק מתן פרץ. הקומיקאי, שלא בדיוק מגיע מעולם הריקוד, מודה בעצמו שהוא אולי המתמודד הכי רחוק מהרחבה - אבל דווקא בגלל זה הוא החליט ללכת על זה.

"עניין אותי לנסות לרקוד בתור הבן אדם שלא קשור לזה בכלל", סיפר בריאיון לסרוגים. "אני אוהב אתגרים, אמרתי נאתגר את עצמי". פרץ גם הודה שהוא יודע בדיוק איך הוא נראה מהצד. "אתם תראו שאני קלאמזי", אמר בחיוך. "אבל נלמד ונשתפר ונכבוש את הדבר הזה".

"לא הכרנו - אבל היה וייב טוב מההתחלה"

לצד פרץ תתחרה הרקדנית אלינור, והשניים מספרים שהחיבור ביניהם התחיל כמעט מיד, למרות שלא הכירו לפני התוכנית. "לא הכרנו אחד את השנייה", סיפר. "אבל היה וייב טוב מההתחלה. וככל שעבר הזמן, הבנתי עוד יותר כמה הייתי צריך לשמוח מהמפגש הראשון".

גם אלינור סיפרה שהיא הופתעה לטובה מהדרך שבה פרץ מתמודד עם כל הסיטואציה החדשה הזאת. "הוא מאוד מוכן ללמוד", אמרה. "הוא סופר מוכשר ואומן, אז מבחינתי הכול אפשרי".

"הריב הוא ביני לבין עצמי"

כמו לא מעט מתמודדים בתוכנית, גם פרץ מודה שהחזרות מביאות איתן לא מעט תסכולים - בעיקר כשהגוף לא תמיד משתף פעולה. אבל בניגוד למה שאולי אפשר לחשוב, לדבריו אין כמעט ריבים בינו לבין אלינור.

"אנחנו לא רבים", סיפר. "אני פשוט כועס לפעמים והיא מחכה שזה יעבור לי. אני הולך לשירותים, שוטף פנים, עושה הפסקה - ואז חוזר". לדבריו, אלינור כבר יודעת בדיוק איך להתמודד עם הרגעים האלה. "היא פשוט מחכה שאני אסיים לריב עם עצמי", צחק. "הריב הוא ביני לבין עצמי, לא ביני לבינה".

מתן פרץ צילום: מתן פרץ. (צילום: עמית נעים)

"אין לי בעיה עם נצנצים"

פרץ גם לא ויתר על ההומור העצמי שמזוהה איתו, במיוחד כשנשאל מה הדבר הכי "לא גברי" שגרמו לו לעשות בתוכנית. "לא חסר", אמר וצחק. "אין לי בעיה עם נצנצים, אני רק רוצה שיהיה על מה לשים אותם".

גם כשנשאל איזו תנועה הוא הכי שונא לבצע, הוא הצליח להפוך את זה לבדיחה: "הכניסה לסטודיו".

"אולי פה אמצא את אשתי"

ואיך אפשר בלי קצת זוגיות? כשנשאל האם "רוקדים עם כוכבים" יכולה לעזור לו למצוא אהבה, מתן פרץ הודה שהוא לגמרי פתוח לאפשרות הזאת - ואפילו כבר קיבל נבואה מעניינת מאחורי הקלעים. "הרקדנית של אורי פפר אמרה לי שבתוכנית הזאת אני אמצא את אשתי", סיפר בחיוך. "אמרתי אמן".

פרץ הוסיף שגם מבחינתו, אולי דווקא המקום הכי לא צפוי יהפוך לזה שיביא איתו שינוי. "מה שעשיתי עד עכשיו לא עבד", צחק. "אז אולי הריקוד יביא את האישה".