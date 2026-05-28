ילדים בורחים וצעקות 'אללה אכבר': 4 פצועים בפיגוע בשוויץ

כוחות הביטחון השוויצרים מדווחים על לפחות 4 פצועים במצבים שונים, לאחר מה שחשוד כפיגוע דקירה בתחנת הרכבת בעיר וינטרטור הצמודה לציריך

אירוע קשה בשוויץ, וינטרטור אחת הערים המרכזיות בשוויץ הממוקמת במרחק דקות נסיעה בלבד מציריך, עברה פיגוע דקירה משמעותי. לפני זמן קצר הגיע אדם אל תחנת הרכבת העירונית ופתח במסע דקירות בזמן שצעק 'אללה אכבר' שוב ושוב.

על פי הדיווחים ותיעודים מהזירה, אדם בעל שיער ארוך וחזות זרה הגיעה לתחנת הרכבת, הוא החל בצעקות 'אללה אכבר', שלף סכין מתיקו, ופתח במסע דקירות. לפחות 4 פצועים פונו עד כה מהזירה, כאשר לפחות אחד במצב קשה ועם פציעות מסכנות חיים.

בתיעודים שנחשפים כעת מהזירה, נראה החשוד בפיגוע רץ בקרב התושבים המבולבלים, ככל הנראה לאחר שדקר אדם, כאשר המקומיים מבינים מה מתרחש ניתן לראות הורים וילדים מתחילים להתרחק בבהלה, בעוד תושבים מפוחדים מצטופפים בתחנה אוטובוס צמודה.