דיווח: המדינה תפצה את אורי אלמקייס במיליונים

אורי אלמקייס, שהופעל כשהיה נער על ידי פקודיו של אלוף רומן גופמן - והוחזק במעצר במשך יותר משנה וחצי - צפוי לקבל פיצוי מהמדינה בגובה מיליוני שקלים

המדינה מנהלת משא ומתן מתקדם מול אורי אלמקייס לקראת תשלום פיצויים בסכום המוערך בכ־3.8 מיליון שקלים, בעקבות מעצרו, חקירתו והעמדתו לדין בפרשת הטלגרם הביטחונית, כך דווח היום (חמישי) בישראל היום.

עוד דווח כי ההסכם המתגבש מצוי בשלבים סופיים וכי הסכום המוערך נמצא באישורים אחרונים אצל החשב הכללי.

הפיצויים ניתנים כחלק מהליך לקבלת פיצויים שמנהל אלמקייס נגד המדינה, במסגרתו הגיש בקשה לפיצויים נזיקיים בגין מעצרו, חקירתו והעמדתו לדין. ההליך מצוי בשלבי משא ומתן מתקדמים.

אלמקייס, שהיה קטין בעת הפרשה, נעצר במאי 2022 בחשד לעבירות ביטחון חמורות, הוחזק במשך 44 ימים במעצר מאחורי סורג ובריח, ובהמשך הוגש נגדו כתב אישום בגין עבירות של מסירת ידיעות סודיות.

אלא בעקבות טענות שהעלו סנגוריו, עורכי הדין אורית חיון ודין כוכבי, ובדיקות נוספות שבוצעו בפרקליטות, הודיעה המדינה בדצמבר 2023 על חזרה מכתב האישום נגדו. ההחלטה של המדינה לחזור בה מהכוונה להגיש כתב אישום נבעה גם מכך שאלמקייס ועורכי דינו הצליחו להוכיח שידיעות שהוכרזו כמסווגות ואשר פורסמו בערוץ הטלגרם שלו התבססו על מידע חשוף שמצא בערוצי טגרם סוריים.



