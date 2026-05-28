דוד דביר בווידוי מוזר: "אני בחיים לא שותה מים"

רגע לפני ש"רוקדים עם כוכבים" חוזרת למסך, דוד דביר חושף את אחד ההרגלים הכי מוזרים שלו: איך הוא שורד שעות של אימונים וצילומים בלי לגעת בבקבוק מים, למה הוא אף פעם לא בדק את זה רפואית - ומה כן מחליף אצלו את המים

רגע לפני שהעונה החדשה של "רוקדים עם כוכבים" עולה במוצאי שבת הקרוב ב-קשת 12, דוד דביר כבר מצליח לספק רגע מפתיע במיוחד - ולא בגלל ביקורת קשוחה על מתמודד. במהלך הריאיון לקראת העונה החדשה, דביר חשף שוב את אחד ההרגלים הכי מוזרים שלו: הוא כמעט ולא שותה מים בכלל.

"אני לא שותה מים בכלל", אמר בלי להתבלבל. "רק לפעמים בחדר כושר. המים שלי זה בעיקר בשייק או בקפה".

"אני פשוט לא צמא"

כשנשאל איך זה בכלל אפשרי, במיוחד עבור אדם שרוקד, מתאמן ועובד שעות ארוכות, דביר נשמע רגוע לגמרי. "אני לא צמא", הסביר. "אני רוקד עם מסטיק או סוכרייה בפה וזה מלחך את הפה כל הזמן, אז אני לא מרגיש יבש".

גם כשנשאל אם מדובר במשהו שבדק רפואית, הוא נשאר אדיש: "אני לא בדקתי בריאותית. לי זה טוב".

"ההרגל הכי מפתיע ששמענו"

ברשת כבר התרגלו לשמוע מ-דוד דביר ביקורות קשוחות, עקיצות ותגובות בלי פילטרים - אבל דווקא ההודאה הזאת הצליחה להפתיע לא מעט אנשים.

כי עם כל הכבוד לרחבת הריקודים, מסתבר שהדבר הכי מפתיע אצל דוד דביר בכלל קשור לכוס מים.