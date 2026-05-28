שופט בג"ץ: יהיה מנותק אם נתערב בהרחקת יונתן אוריך

בג"ץ דן היום (חמישי) בעתירה של התנועה לאיכות השלטון, בדרישה להרחיק את יונתן אוריך, החשוד בפרשות "בילד" ו"קאטרגייט", מלשכת ראש הממשלה.

נזכיר כי שב"כ קבע כי אוריך רשאי להיכנס למשרד ראש הממשלה, אך מורחק מ"האקווריום" של ראש הממשלה.

השופט יחיאל כשר אמר בפתח הדיון: השב"כ הוא הגורם המקצועי שאחראי על הנושא, הוא בחן וקיבל החלטה, זה יהיה מנותק לדרוש שנתערב בזה.

סנגורו של אוריך עמית חדד התייחס לטענות כי לאוריך יש גישה לחומס מסווג, ואומר: אין לאוריך ולא היה לו גישה לחומר מסווג. אין. זו לא אגדה עירונית כי באגדה עירונית יש לפחות אגדה.

השופט כשר: אם כך לאדוני אין בעיה שנוציא צו שאומר שאסור לו להחזיק במידע מסווג. אם אדוני אומר שהויכוח הוא מהומה על לא מאומה, נעשה סידור סביב הדבר הזה ונוציא צו שלא יחשף לחומר מסווג.

עו"ד חדד: הוא לא נחשף לחומר מסווג. אני מצהיר, גם בעבר גם בהווה לא נחשף ולא יחשף לחומר מסווג. זה לא שאנשים הולכים ונתקלים בחומר מסווג. בהקשר הזה אתם מיותרים. זו מציאות קיימת. אני מצהיר עליה. זה דבר שאינו נכון. גם בתיק הבילד אין טענה שהוא נחשף לחומר בלשכת ראש הממשלה כל הטענה היא אחרת לגמרי, הטענה שאדם בשם פלדשטיין הכיר אחר בשם רוזנפלד והוא העביר מסמך מסווג וכך היה קשר למסמך. לא קשור לעבודה בלשכה. זה לא היה באקווריום. זה לא קשור ולא רלוונטי.

כשר: החיבור אומר כך, הוא לוקח את הסיפור של הבילד ומסיק מסקנות שאי אפשר לסמוך על אוריך לשמור על סודות מדינה.

שטיין: יש מישור פלילי ויש מישור בטחוני. יכולה להיות טענה למען מראית עין בשל הסיטואציה והמצב הרגיש וכדי להסיר כל ספק, אפשר להוציא צו כזה שלא יחשף לחומר מסווג.

חדד: אבל אני מצהיר את זה שטיין: אבל את ההצהרה של אדוני אי אפשר להמיר לבזיון בית משפט.

לפי העתירה המקורית, העותרים ביקשו: "צו נגד נציב שירות המדינה המורה לו להתייצב וליתן טעם מדוע לא יפעיל את סמכותו בחוק וישעה את אוריך ואחרים (בעתירה נרשמו גם נוספים, אך אלו כבר אינם בלשכה), העובדים כיום במישרין או בעקיפין בלשכת רה"מ, ואשר בעניינם מתנהלות בימים אלה חקירות פליליות בחשד לביצוע עבירות חמורות ביותר".

עוד ביקשו העותרים צו על תנאי לראש הממשלה, ראש השב"כ, משרד ראש הממשלה והיועצת המשפטית לממשלה, המורה להם להתייצב וליתן טעם מדוע לא יורחקו כלל הגורמים מלשכת רה"מ, הנחקרים בעת האחרונה על ידי שירות הביטחון הכללי ו/או משטרת ישראל, עד אשר יתבררו החשדות בדבר מעורבותם בביצוע עבירות ביטחוניות חמורות, וכל עוד הנושא מצוי תחת חקירה ביטחונית-פלילית חמורה.

עוד ביקשו כי "ייקבע שחל עליהם איסור מוחלט ליצור כל קשר עם ראש הממשלה - לא במישרין, לא בעקיפין, לא באמצעות צד שלישי, או כל קשר אחר עסקי, מפלגתי וכיו"ב". לטענת העותרים, "ההחלטה שלא להרחיק אותם אינה סבירה באופן קיצוני".

בתגובת המדינה האחרונה נאמר כי אמנם הנחיות השב"כ בנושא הן חסויות, אולם ניתנה פרפרזה המותרת בפרסום, כדלקמן: "שירות הביטחון הכללי הינו 'הקצין המוסמך' לעניין משרד ראש הממשלה בהתאם לחוק... ביחס לאוריך (ואדם נוסף) הועברה לממונה הביטחון במשרד ראש הממשלה הבהרה באשר לתחולת ההנחיה הכללית הרלוונטית, כך שנאסרה כניסתם למתחמים מסוימים במשרד, על פי קריטריונים שקבע השב"כ, ולא חלות מגבלות על אזורים שמחוץ למתחמים אלה".