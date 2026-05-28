העיתונאית הבכירה: "אי אפשר שלא להגיד תודה לפצ"רית"

הכתבת המדינית והפרשנית הפוליטית של 'ישראל היום', התייחסה להחלטה הדרמטית של האו"ם ושיגרה עקיצה לפצ"רית: "אי אפשר שלא להגיד לה תודה"

שירית אביטן כהן, הכתבת המדינית והפרשנית הפוליטית של 'ישראל היום', התייחסה היום (חמישי) להחלטה המכעיסה של האו"ם, לכלול את ישראל לצד ארגונים כמו חמאס, ברשימת המדינות והארגונים שמבצעים אלימות מינית.

אביטן תקפה את הפצ"רית לשעבר, האלופה יפעת תומר ירושלמי על כך וכתבה: "אי אפשר שלא להגיד הבוקר הזה תודה לפצ"רית שעשתה לשונאי ישראל עבודה קלה: ביממה הקרובה צפוי האו"ם לכלול ארגונים ישראלים ברשימת הארגונים והמדינות שמבצעים אלימות מינית באזורי סכסוך".

נזכיר כי עניין הפצ"רית והכנסתה לעניין, נאמר לאחר שהאלופה נחקרה בחשד לביצוע עבירות פליליות חמורות, בהן הדלפת חומרי חקירה וסרטונים מתוך מטרה מוצהרת לנהל קמפיין תקשורתי נגד לוחמי כוח 100, וכן שיבוש הליכי חקירה לאחר שניסתה לכאורה לפגוע בראיות.