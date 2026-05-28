עמוד אש עולה מצור: צפו בתקיפה העוצמתית של צה"ל

עושים חג קורבן בצור. חיל האוויר הפציץ הבוקר את העיר המרכזית במישור החוף דרום לבנון.

בשל הודעת פינוי, יכלו הצלמים להתמקם ולתעד את רגעי הפיצוץ. עמוד אש ענקי יצא מתוך הבניין שהופצץ בשכונת אלאתאר, בעיר ואחריו פטריית עשן ענקית.

התקיפה בצור

צה"ל נוהג לפרסם על התקיפות רק אחרי כ-24 שעות, כך שנצטרך לחכות כדי לדעת מה היה היעד שהותקף

פינוי של כ-150 אלף בני אדם

העיר צור היא העיר הקרובה ביותר לישראל (כ-30 ק"מ) במישור החוף של לבנון. הי נמצאת מצפון לליטני ומונה כ־160 אלף בני אדם (ועם מחנות הפליטים שסביבה כ־175 אלף), מרביתם מוסלמים שיעים ומיעוטם מוסלמים סונים ונוצרים בני עדות שונות.

זו הפעם השנייה שצה"ל מפנה את העיר במלחמה הנוכחית. הודעה דומה פורסמה לפני כשבוע. צה"ל לא הגיע לעיר צור בתימרון ולמעשה הפעם האחרונה בה כוחות צה"ל שהו בצור (מעבר למצבעים מיוחדים) הייתה במלחמת לבנון הראשונה.

הודעה דומה פורסמה אתמול לתושבי נבטיה, העיר המרכזית בגזרה המרכזית בדרום לבנון. שתי הודעות הפינוי בעיצומו של חג הקורבן מלמדים עד כמה בצה"ל רוצים לתת מענה לירי הרחפנים לעבר ישראל.