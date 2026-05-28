השר אלקין: החל מהיום ככה תקראו ליועמ"שית

היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה, הגישה היום את חוות דעתה הנחרצת לבג"ץ נגד מינוי רומן גופמן. השר זאב אלקין ממליץ לשנות את הגדרת התפקיד שלה

השר זאב אלקין התייחס היום (חמישי) לחוות דעתה של היועמ"שית לבג"ץ בעניין מינוי רומן גופמן, בה כאמור היא טוענת כי יש לפסול את המינוי.

אלקין הציעה הצעה לשנות את הגדרת התפקיד שלה: "יושבת ראש המשפטית של האופוזיציה - ‏לאור עוד חוות הדעת השערורייתית של היועצת המשפטית לממשלה לשעבר גלי בהרב מיארה בנושא של מינוי רומן גופמן לראש המוסד אני מציע לשנות באופן רשמי את הגדרת תפקידה.

‏לאור העובדה שיש כרגע יושב ראש האופוזיציה כושל במדינת ישראל ‬⁩ ולאור העובדה שבגלל פסיקת בג״ץ תמוהה המדינה עדיין נאלצת לשלם משכורת ליועצת המשפטית לממשלה שהודחה מתפקידה, אני מציע לשנות את הגדרת תפקידה באופן רשמי ל״יושבת ראש המשפטית של האופוזיציה״.

‏שינוי זה לפחות יגדיר באופן אמיתי את תפקידה כפי שהיא תופסת אותו ולפחות יהיה ברור על מה משלמים לה משכורת מהקופה הציבורית. ‏כי יועצת משפטית לממשלה היא בוודאי לא. ‏מצידי שיחלקו עם לפיד את המשכורת שלו חצי חצי.

‏למרות שעל אמת מגיע לה את כל המשכורת של יו״ר האופוזיציה, היא מתאמצת הרבה יותר ממנו לחבל בפעילות הממשלה".