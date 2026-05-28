מהפך ברייטינג: רשת 13 עקפה את קשת 12 בקרב הצמוד

דרמה לילית נרשמה אמש במפת הרייטינג, דווקא ברצועת הלייט נייט. תוכנית האקטואליה "הצינור" של רשת 13 רשמה הישג מרשים והצליחה לעקוף בסיבוב את "ערב טוב עם גיא פינס" של קשת 12, עם נתון של 7.8% לעומת 7.6%. את רצועת סוף הלילה חתמו מהדורות הלילה, כאשר חדשות הלילה של ערוץ 14 השיגה 3% וחדשות הלילה של כאן 11 סיכמה עם 2.1%.

למרות המהפך המפתיע בלילה, בפריים טיים קשת 12 המשיכה להוביל בבטחה. "חתונה ממבט ראשון" קטפה את המקום הראשון עם נתון חזק של 15.3%, והשאירה מאחור את הדרמות של "האח הגדול" ברשת 13, שהסתפקה ב-12.2%. במקביל, ערוץ 14 הציג יציבות עם "הפטריוטים" שהביאה 6.7% ו"פתחי את שי" עם 4.5%, בעוד ש"הייתי שם" בכאן 11 ננעלה עם 3%.

בגזרת מהדורות החדשות המרכזיות, חדשות 12 שמרה על ההובלה עם 12%. הקרב על התואר המהדורה השנייה בגודלה הוכרע שוב לטובת חדשות 14, שעקפה את המתחרים עם 6.8%. חדשות 13 הגיעה למקום השלישי עם 5.7%, ומהדורת חדשות הערב של כאן 11 סגרה את הרשימה עם 3.1%.