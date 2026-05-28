יעקב ברדוגו במתקפה חריפה: "הוא בלתי כשיר לכהן בתפקיד"

החשיפה על אודות השאלה שהפנה נשיא בית המשפט העליון בדימוס, אשר גרוניס, לראש המוסד המיועד אלוף רומן גופמן – שבה תהה האם דמות בין-לאומית מוכרת משמשת כסוכן מוסד – ממשיכה לחולל סערה רבתי במערכת הפוליטית והביטחונית.

הפרשן הפוליטי יעקב ברדוגו התייחס הבוקר (חמישי) למקרה בפתיח תוכנית הרדיו שלו ברשת 'גלי ישראל', ולא חסך במילים קשות כלפי התנהלותו של יו"ר הוועדה המייעצת למינוי בכירים.

"בעיניי, גרוניס בלתי כשיר בעליל לתפקיד, והבוקר הוא היה צריך לתת הסברים לגורמי הביטחון על כך ששאל את גופמן אם X הוא סוכן מוסד", תקף ברדוגו נחרצות בפתח המשדר. "משהו השתבש כאן, ומישהו חייב לבדוק את זה".

"יוצאי מוסד מזועזעים, מי הדליף לו?"

ברדוגו העלה תהיות קשות בנוגע למקורות המידע של השופט בדימוס, והדגיש את החומרה שבדבר גם במקרה שבו המידע הגיע אליו במסגרת עבודתו המשפטית בעבר.

"מאיפה בכלל הגיע אליו המידע כדי שישאל שאלה כזו?", תהה הפרשן. "וגם אם נניח שהוא נחשף אליו מתוקף תפקידו באחד התיקים בעבר – באים ושואלים דבר כזה? שוחחתי עם כמה יוצאי מוסד, והם מזועזעים".

בהמשך דבריו, ביצע ברדוגו השוואה למקרים אחרים שבהם נחשף מידע מסווג על ידי אישי ציבור, ותקף את מה שהוא רואה כאכיפה בררנית מצד מערכת החוק והבדיקה הביטחונית.

"את טלי גוטליב מעמידים לדין על כך שחשפה את שמו של בעלה של שקמה ברסלר כאיש שב"כ – וכאן מדובר בסוכן מוסד? השתגעתם?", תהה ברדוגו וסיכם בקריאה לפתוח בחקירה מיידית: "מי העביר את השם הזה? איך גרוניס לא נמצא תחת בדיקה? מי הדליף לו את המידע?".