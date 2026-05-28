חדשות התיירות והפנאי

מה התחדש השבוע בתיירות, בפנאי ובתרבות ?

התלתנים צומחים שוב

הפתעה לחוקרים: בשבוע שעבר, במסגרת סקר צומח שנערך בשמורת הטבע הר חרמון על ידי צוותי האקולוגיה ברשות הטבע והגנים ובהובלת ד"ר אורי פרגמן-ספיר מהגן הבוטני בירושלים חיכתה הפתעה לחוקרים. הסקר, שנערך על מנת להעריך את אופן שיקום הקרקע לאחר ההפרות הרבות שהסבו נזק לשמורה במהלך מלחמת חרבות ברזל, הביא עימו ארבע הפתעות גדולות.

במהלך הסקר, מצאו החוקרים ארבעה מיני תלתן: תלתן שעיר (בסכנת הכחדה), תלתן חנוק (פגיע), תלתן מגובב (על סף איום) ותלתן ארוך-גביע (צמח חדש לארץ!). שמות הצמחים האלו אולי לא יגידו הרבה לאדם הממוצע, אך מפתיעים ומשמחים מאוד את האקולוגים ומומחי הצמחים. בראשונה, הפתיע את החוקרים התלתן השעיר – מין צמח נדיר הנמצא בסכנת הכחדה, אשר נצפה בשלושה אתרי דיגום בסקר באזורים ששוקמו בחרמון אחרי המלחמה והיה ידוע לפני כן במספר אתרים מצומצם בחרמון ובגולן. "אני והסוקרים הופתענו מהשיקום המהיר של השטחים הפגועים ובהם נמצא מגוון צמחים גדול, כולל מין נדיר זה שלא נצפה ברוב האתרים הללו בעבר" מסביר ד"ר פרגמן-ספיר. "מתברר שתלתן שעיר נמצא בחרמון מעמק מן ועד בואכה נווה אטיב." ברשות הטבע והגנים מסבירים כי למרות שנמצא באתרים חדשים, המין עדיין מתויג כצמח בסכנת הכחדה לכן תיעודו חשוב, על מנת שיוכלו הצוותים להמשיך לנטרו ולהגן על המין, כמו על כל המינים הנדירים בארץ.

בריכת גופרית בכנרת

שש שנים חלפו מאז נעלמה מתחת לפני המים, עקב שנים גשומות ועליית מפלס הכינרת- בריכת הגופרית הייחודית בעלת סגולות ריפוי, בחוף גופרה של איגוד ערים כינרת במזרח האגם הלאומי.

כעת, דווקא עם ירידת המפלס ונסיגת קו המים, ניתן היה לחשוף שוב את הנביעה הייחודית.

במטרה לאפשר לנופשים לשכשך במי הגופרית, בוצעו בחוף עבודות הקמת בריכה קטנה חדשה, בעומק בטוח של 20 ס"מ, שאף כללו הסדרת הנביעה בזרזיף אחד ממוקד וניתובו להזנת הבריכה. האישור להסדרת הבריכה ניתן על ידי רשות המים.

הימצאות המעיין ברצועת תנודות המפלס של הכינרת, גורם לכך שבשנים בהם נרשם מפלס גבוה, הוא מתכסה תחת מי הכינרת והנביעה נסתמת על ידי חלוקי הנחל הקטנים שבכינרת. כך אירע בפעם האחרונה בחורף 2020 הגשום, בו נעלמה הבריכה מתחת למים.

אוסף מוזיאון רמת גן לאמנות ישראלית

מוזיאון רמת גן לאמנות ישראלית מציג רכישות חדשות לאוסף המוזיאון באמצעות קרן הרכישה על שם צילה ירון ז"ל, אשר מוקדש לרכישת עבודות אמנות ישראלית לאוסף הקבע של המוזיאון.

קרן הרכישה הוקמה בהשראתה של צילה ירון - אספנית אמנות, מעצבת ופעילה בולטת בשדה התרבות המקומי - אשר פעלה כל חייה לקידום האמנות הישראלית, תוך מחויבות עמוקה לתמיכה באמנים ואמניות משמעותיים בשדה הישראלי. הקרן מבקשת להמשיך את דרכה, ולהביא לידי ביטוי את משנתה ביחס לקידום שדה האמנות המקומי.

סכום הרכישות בשנת 2025 ו 2026 עמד על 200,000 ₪ ונבחרו 7 עבודות של אמניות מובילות בשדה האמנות העכשווי. בבחירה ניתנה מקום רב לייצוג ישראלי רב תרבותי ולקידום נשים אמניות.

ליל הארכיונים

ארכיון. מילה שאומרת כביכול, שמירה של מסמכים. אבל מסתבר שלא רק. הארכיון הוא לא רק מקום לשמירת מסמכים – הוא לב פועם של סיפורים, זיכרונות וזהות.

בין התאריכים 9–11 ביוני 2026, ארכיונים ברחבי הארץ יפתחו את דלתותיהם בשעות מיוחדות. מסע מרתק אל מאחורי הקלעים של הזיכרון הישראלי.

מסתבר שבכל ארכיון ישנה חוויה אחרת: חשיפה לחומרים נדירים שלא הוצגו מעולם, מפגשים בלתי אמצעיים עם הארכיונאים, פעילויות מגוונות כמו זיהוי תצלומים ישנים, מסירת חפצים היסטוריים ושיתופי פעולה עם קהילות מקומיות. הכול באווירה פתוחה, מזמינה ומלאת סקרנות.

ואכן מסתבר שהארכיון הוא לא רק מקום לשמירת מסמכים – הוא לב פועם של סיפורים, זיכרונות וזהות.

הזדמנות נדירה לראות מקרוב את מה שבדרך כלל נשאר מאחורי הדלתות הסגורות, ולגלות איך העבר ממשיך להשפיע על ההווה.

ליל הארכיונים יתקיים במקומות שונים בארץ – כל ארכיון באירוע ייחודי משלו, על פי תכניו. פשוט בחרו את המקום הקרוב אליכם או את החוויה שמסקרנת אתכם ואת בני משפחותיכם ביותר ו.. בואו.

המוזיאון הראשון שלי שדרות

מוזיאון ראשון וחדש מסוגו נחנך השבוע בשדרות. המוזיאון מיועד לגיל הרך. המוזיאון הוא הוא חלק ממיזם תרבות ארצי רחב לגיל הרך מבית היוצר של חברת שלומית עצבה המתמחה ביזמות תוכן.

המוזיאון מיועד לילדים בגילאי שנה עד שש ולהוריהם, ומציע חוויית מבקר רב־חושית של אמנות, משחק ויצירה משותפת. זהו מרחב שבו המפגש הראשון עם אמנות אינו רק צפייה – אלא חוויה פעילה: הילדים מוזמנים לגעת, לנוע, לבנות ולגלות, וההורים שותפים למסע של חקר, הקשבה דמיון והנאה. זהו מרחב שבו החיבור בין הורה לילד, בין יצירה לחוויה, ובין היחיד לקהילה – מתרחש באופן טבעי, נגיש ומשמעותי כבר מגיל צעיר.כשאתם בסביבה אל תחמיצו.

מלאכות יד במוזיאון הימי

מתחם סדנאות יצירה חדש במוזיאון הימי הלאומי בחיפה – "נמל הבית למלאכות יד". המתחם כולל אשכול סדנאות של חומרים שונים, במטרה להעמיק ולחקור את התרבות החומרית של אזורנו, דרך התנסות ויצירה במלאכות יד מתרבויות שונות המוצגות במוזיאון הימי הלאומי. המתחם מיועד למגוון של קהלים: משפחות עם ילדים, בתי ספר, צוותי מערכת החינוך, קבוצות של עובדים ועוד רבים.

מתחם מגלשות ייחודי

פארק המים שפיים פותח את העונה עם אטרקציה חדשה שמכוונת ישר ללב חובבי המים Candy Slide, מתחם מגלשות חדשני ויוצא דופן, שמביא חוויית גלישה מהירה, מרגשת ובטוחה במיוחד.

האטרקציה כוללת ארבע מגלשות אבובים חדישות לגלישה אישית או זוגית, בעיצוב צבעוני ושמח, המשלב מהירות, סיבובים וחוויית אקסטרים נגישה גם לילדים וגם למבוגרים.

הגלישה במתחם Candy Slide מותאמת החל מגובה 107 ס"מ בשתי המגלשות התחתונות, ומגובה 120 ס"מ ומעלה בכל ארבע המגלשות. משקל מקסימלי לגולש יחיד עומד על עד 136 ק"ג, ולזוג גולשים עד 181 ק"ג, כך שגם הורים וילדים יכולים לגלוש יחד, באותה חוויה ובאותו אבוב.

לצד החידוש, פארק המים שפיים, שכבר שנים נחשב ליעד קיץ מועדף למשפחות, ילדים וקבוצות, ממשיך להציע את כל מה שהמבקרים כבר מכירים ואוהבים. הקיץ שם הפארק דגש מיוחד על חוויית הבילוי, עם על הגבלת מספר המבקרים היומי לפחות ממחצית מהכמות המותרת, במטרה לצמצם עומסים ותורים ולשמור על חוויית בילוי נעימה ורגועה.

בפארק פרוסים אזורי פעילות ומתקנים מגוונים לכל גיל: מתחמים ייעודיים לפעוטות ולילדים עם כ־140 מזרקות מים. בהחלט שווה.

עיר האטרקציות

מול נופי מדבר יהודה נפתח מתחם התיירות Kassland הכולל מתחם טרמה ענק בשם Atlantis Spa המשתרע על פני כ-4,500 מ"ר ונחשב לאחד הגדולים במזרח התיכון, ואת פארק המים המקורה Kass Splash עם כ-18 מגלשות ומתקנים לכל המשפחה ובנוסף מתחם הופעות ענקי

המתחם מביא לישראל מודל נופש רחב היקף, המשלב תחת קורת גג אחת אירוח, וולנס, קולינריה ואטרקציות, ומאפשר חווית שהות מלאה במקום אחד. במרכז המתחם ניצב אטלנטיס ספא, קומפלקס טרמה רחב היקף המשתרע על פני כ-4,500 מ"ר, הכולל כ-20 בריכות ומתקני מים, בהם בריכות הידרותרפיות עם ג׳טים ממוקדים, בריכת ציפה, בריכת מפלים ובריכת גשם, לצד מוקדי זרמים עם מאות נקודות עיסוי תת-מימיות. חבילת הכניסה כוללת שימוש חופשי במתקנים לצד בראנץ׳ מתחדש, שתייה חופשית וארוחת בופה. במתחם פועל גםKass Splash , פארק מים מקורה המציע חוויית בילוי רחבת היקף לכל המשפחה לאורך כל השנה. הפארק כולל כ-18 מגלשות ומתקנים, בהם מגלשות אבובים מהארוכות במזרח התיכון, מגלשות מרוץ, מתקנים דיגיטליים ומתחמי ספלאש, לצד עולם ילדים מהגדולים בישראל ובריכות לכל הילדים.

יריעות ספר תורה קדום

יריעות נדירות של ספר תורה ספרדי מימי הביניים, אחד מחמישה ספרי התורה הספרדיים המוקדמים הידועים כיום מוצג כעת במסגרת תצוגת הקבע באנו – מוזיאון העם היהודי.

היריעות, הכוללות את פרקים כ"ח–מ"ו בספר בראשית, מהוות עדות נדירה ליהדות ספרד שלפני הגירוש, למסורות כתיבת ספרי תורה קדומות שנכחדו, ולתפיסת עולם רוחנית שראתה באופן כתיבתה של כל אות, סימון ועיטור מקור למשמעות עמוקה.

הספר תוארך לסוף המאה ה־13 - תחילת המאה ה־14 וייחודו טמון לא רק בזמן ובמקום שבהם נכתב אלא גם במסורת הכתיבה יוצאת הדופן המשתקפת בו. לצד התגים המוכרים מעל אותיות שעטנ"ז ג"ץ עוטרו אותיות נוספות בתגים מיוחדים, לצד אותיות מסולסלות ומעוטרות המכונות בספרות ההלכתית “אותיות משונות”.

צרכנות

סומק מוס קרמי



מותג האיפור מס' 1 בעולם, מייבלין ניו יורק, משיק סומק מוס קרמי: 'קלאודופיה' ( Cloudtopia ), המשלב בין מרקם אוורירי וקליל לבין פיגמנט עוצמתי בגימור מאט מטושטש.

'קלאודופיה' הוא מוצר רב־שימושי: מתאים ללחיים, לשפתיים ולעיניים, ומאפשר יצירת מראה הרמוני ומעודכן, בשישה גוונים שונים, ביניהם: ברי אדמדם, אדום רך, פינק חלומי, ורד לילי.

המרקם הגמיש והקרמי נמס על העור ומעניק תחושה קלילה במיוחד, עם מראה אחיד, רענן וטבעי שעמיד עד 14 שעות. עמיד בזיעה ובמים, לא נמרח ולא מכתים, מושלם לשגרת יום דינמית וללוקים שנשארים מדויקים בלי מאמץ.

ג’ל מקצועי, עמיד וזוהר

מותג טיפוח הציפורניים הבינלאומי essie מרחיב את סדרת מוצרי הג'ל ומשיק קולקציית לקים חדשנית: Liquid Diamonds, המגדירה מחדש את חוויית המניקור הביתי עם מראה יוקרתי, עמיד וזוהר במיוחד.

הקולקציה החדשה של essie מבוססת על 2 שלבים פשוטים לתוצאה המושלמת וכוללת שלושה גוונים נועזים לצד טופ קואוט חדשני, Diamond Dust, היוצר אפקט ייחודי של אפקט “אבק יהלומים”, ברק עוצמתי ומיידי שמקפיץ כל לוק לרמת יוקרה גבוהה. הקולקציה מעניקה כיסוי צבע מדויק ועמיד במיוחד, עד 14 יום.

ביי ביי לשיער שביר

עבור נשים רבות, שיער שביר ודליל הוא לא רק עניין אסתטי, אלא מקור לתסכול יומיומי. מותג טיפוח השיער הבינלאומיELVIVE (אלביב) מבית לוריאל פריז משיק סדרת טיפוח חדשנית לשיער:Growth Booster המשלבת מדע מתקדם עם תוצאות מוכחות בשטח.

מעבדות אלביב פיתחו את קומפלקס ה-Aminexil-RTM . מדובר בקומפלקס מחזק ממעבדות לוריאל המשלב אמינקסיל, ניאצינאמיד וג'ינג'ר. הקומפלקס מסייע למנוע את התקשות הקולגן סביב שורש השערה ולשמור את גמישותו, מה שמאפשר אחיזה טובה יותר בקרקפת. התוצאה: הפחתה דרמטית בשבירת סיב השערה ושיפור משמעותי במראה שיער עבה, מלא וחיוני יותר מהשורש ועד הקצוות. סדרת Growth Booster החדשה כוללת 3 מוצרים.