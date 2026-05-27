"גם לכם יורידו את הראש": ח"כ פרוש נגד הציונות הדתית

על רקע סערת חוק המעונות והעימות המתמשך סביב חוק הגיוס, ח"כ מאיר פרוש תקף בחריפות את מפלגת הציונות הדתית והזהיר: "הם לא מבינים שזה יחזור גם אליהם".

העימות בין הסיעות החרדיות לציונות הדתית ממשיך לעלות מדרגה: אחרי האיומים בפירוק הגוש - כעת מגיעה גם מתקפה ישירה וחריגה מצד ח"כ מאיר פרוש.

בריאיון ליעקב גרודקה במהדורה המרכזית של קול ברמה, תקף פרוש בחריפות את מפלגת הציונות הדתית ואמר: "זו אכזבה גדולה. הציונות הדתית לא תופסת שיבוא יום ויורידו גם להם את הראש".

לדבריו, גם ישיבות ההסדר עלולות בעתיד למצוא את עצמן באותו מצב כמו של הישיבות החרדיות: "יבוא יום וישאלו למה ישיבות הסדר זה פחות חודשים - וזה ייפול עליהם גם כן. יש שם איזה קטנוניות, אני לא יודע של מי".

הדברים מגיעים על רקע מתיחות חריגה בקואליציה לאחר שמפלגת הציונות הדתית לא תמכה בחוק המעונות, בטענה כי ללא התקדמות בחוק הגיוס לא ניתן להמשיך בהתנהלות הקיימת.

מוקדם יותר תקפו גם בכירים נוספים ביהדות התורה את שר האוצר בצלאל סמוטריץ'. יו"ר יהדות התורה יצחק גולדקנופף טען כי "ברגע האמת המשפחות החרדיות עניינו אותו כקליפת השום", ואילו ח"כ משה גפני האשים את שותפיהם בקואליציה ב"חוסר הגינות וכפיות טובה".

בהמשך הריאיון בקול ברמה, פרוש אף שיגר מסר פנימי למחנה החרדי וקרא לשינוי מדיניות מול שותפות עתידיות בממשלה: "אחרי הבחירות אסור לנו לקחת תפקידים, שום שרים ושום כלום. קודם שיסדרו את הדברים הקריטיים והחיוניים ורק אחר כך תפקידים".

נראה כי גם אחרי שחוק המעונות עבר והמשבר המיידי נבלם, הקרע רחוק מסיום.