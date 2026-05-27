המפכ"ל מחזיר את הכדור: הטיפול בעריקים - באחריות צה"ל בלבד

בהערכת מצב מיוחדת הנחה המפכ"ל להדק את שיתוף הפעולה עם המגזר החרדי, לבחון את מדיניות עיכוב המתלוננים ולהרחיב את השיח עם רבני כלל הפלגים

במסגרת הערכת מצב מיוחדת שקיים מפכ"ל המשטרה דני לוי בנושא מערכת היחסים ושיתופי הפעולה עם המגזר החרדי, הגדיר המפכ"ל שורה של הנחיות עבודה וצעדים מעשיים להמשך. בפתח הדברים ביקש המפכ"ל לעשות סדר בסמכויות האכיפה, לצד הצגת תוכנית להידוק הקשר עם הקהילה החרדית על כל גווניה.

בפתח הדיון הבהיר הערב (רביעי) המפכ"ל כי משימת הטיפול בעריקים נתונה לצה"ל ולמשטרה הצבאית בלבד. המשטרה הצבאית היא זו שקובעת את יעדי המעצרים, מחזיקה בעצורים ושופטת אותם, בעוד משטרת ישראל משמשת כגורם מסייע בלבד, כפי שהיא נוהגת עם שאר גופי האכיפה.

המפכ"ל הדגיש כי המשטרה משתפת פעולה עם המגזר החרדי מזה שנים, ומקיימת שיח שוטף דרך מפקדים ורבני המשטרה במחוזות ובמג"ב. כדי לחזק קשר זה, הנחה המפכ"ל את רב המשטרה לקיים מפגשים תכופים עם רבנים מכלל הפלגים, והודיע כי יקיים בקרוב פגישה עם ראשי הרשויות החרדיות. במקביל, הסמפכ"ל ורב המשטרה ילוו צוות ייעודי לחיזוק שיתופי הפעולה.

במסגרת המאמץ להתאמת תחנות המשטרה למגזר והנגשת השירותים, הנחה המפכ"ל לבחון את סוגיית עיכובם של מתלוננים חרדים המגיעים לתחנות. מטרת המהלך היא לאפשר לציבור החרדי להגיע לתחנות ללא חשש, לחשוף עבירות ולקבל מענה משטרתי ראוי.