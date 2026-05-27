טראמפ במסר תקיף: "איראן חיה על אדים, הם רוצים עסקה"

לאחר שורה של דיווחים מצידה של איראן על ניסוחים חדשים לעסקה, והכחשות מצד הבית הלבן, טראמפ מתייחס שוב בקולו לאפשרות לעסקה, ומהמר את הכל על שימוש במשא ומתן לכריתת הסכם מדיני בין ישראל וסעודיה.

הנשיא שוחח לפני זמן קצר עם התקשורת האמריקנית והתייחס לדיווחים האיראניים על עסקה מתגבשת ומפרגנת במיוחד, שתכלול הפשרת כספים, הקלה בסנקציות והרחקת כוחות מהאזור ללא תמורה רבה לארה"ב, טראמפ הכחיש בקולו את הדיווח מכל וכל, והודיע כי לא ייתכן הסכם שכזה.

"איראן לא תקבל הקלות בסנקציות תמורת וויתור על האורניום המועשר, והיא לא תקבל הקלות בשום דבר, עד שיהיה הסכם מלא ויממשו אותו" הודיע טראמפ בקשר לדיווחים האיראניים.

הנשיא המשיך והסביר: "לא הגענו עדיין להסכם, ואיראן רוצה הסכם, אבל אם לא נצליח להגיע להסכם, אנחנו נסיים את המשימה בכל מקרה".

לבסוף חזר טראמפ בשיחתו עם התקשורת על דרישתו שעוררה תרעמות בעולם הערבי: "סעודיה צריכה להצטרף להסכמי אברהם כחלק ממהסכם".

בנוסף, בישיבת קבינט משודרת, הסביר טראמפ: "הם רוצים מאוד לעשות עסקה. עד כה, הם לא הגיעו לשם. אנחנו לא מרוצים מזה, אבל נהיה — או זה או שנצטרך סתם לסיים את העבודה... הם מנהלים משא ומתן על אדים, אבל נראה מה יקרה, הצבא שלהם נמחק, הכלכלה שלהם מתפרקת, בגלל זה הם פתחו את האינטרנט מחדש, אני לא חושב שתהיה להם ברירה."



הנשיא טראמפ המשיך ותיאר את המצב: "ובכן, אני חושב שאנחנו מצליחים מאוד. הם מתחילים לתת לנו את הדברים שהם חייבים לתת לנו, ואם הם יעשו זאת, זה נהדר. ואם הם לא ירצו, אז האיש משמאלי (שר המלחמה הגסת') עומד לחסל אותם."



במענה לשאלות כתבים על מסגרת הזמנים בה ירצה לראות עסקה הסביר טראמפ: "זאת אומרת, זה קורה מהר. הבעיה היא שכל פעם שאני מזכיר לוח זמנים, למשל, אני רואה... אתם יודעים, אנחנו עושים את זה כבר כמה חודשים. מלחמת וייטנאם נמשכה 19 שנים, קוריאה נמשכה 8 שנים, אפגניסטן נמשכה שנים רבות, כולן נמשכו שנים רבות מאוד, ואנחנו בתוך זה רק כמה חודשים. ואז אני קורא על אנשים כמוכם, כמוך, ששואלים 'מה לוקח כל כך הרבה זמן?'.

אתם יודעים, איבדנו בין שתי מלחמות – שתי מלחמות גדולות, ונצואלה ואיראן – איבדנו 13 נשמות, 13 אנשים נהדרים. פגשתי את ההורים, אנשים נהדרים. וזה דבר נורא, אבל 13. אם מסתכלים על נפגעי המלחמה וההרוגים במלחמות בווייטנאם ובמקומות אחרים, הם איבדו מאות אלפי אנשים ברבות מהמלחמות האלה.

אנחנו מאוד מודעים לכך. אנחנו רוצים לאבד מעט מאוד, אנחנו רוצים שמעטים מאוד ייפצעו. אנחנו מאוד... אנחנו מאוד זהירים. אבל מלחמה היא מלחמה, מלחמה היא מסוכנת. אבל איבדנו 13. ראיתי שהדמוקרטים העלו פרסומת שמציגה את 13 האנשים שאיבדנו. וכשמסתכלים על מאות אלפי אנשים שנספו במזרח התיכון, בעיראק, בכל המלחמות השונות שהיינו בהן... עשינו עבודה מדהימה. עם זאת, אני שונא לאבד 13, אני שונא לאבד אפילו אחד.

אבל היינו מאוד... היינו מאוד מוכשרים. זאת אומרת, כשחושבים על זה, השתלטנו על ונצואלה ביום אחד. עשינו עבודה דומה, אבל אמרנו 'ובכן, ניתן להם הזדמנות קטנה', לבקשתו של מישהו שאנחנו מאוד מכבדים מפקיסטן – הפילדמרשל וגם ראש הממשלה, הם היו נהדרים. הם שאלו אותנו האם נעצור את המלחמה לקצת זמן כי הם היו רוצים לנסות, אז אמרנו שנעשה את זה. אבל... הבסנו אותם, המצב שם לא טוב יותר עכשיו, אנחנו יכולים לסגור את זה מהר מאוד. אם נוכל לעשות זאת בדרך אחרת, זה יהיה טוב, אם נקבל את כל מה שאנחנו רוצים. אבל אנחנו יכולים לסגור את זה מהר מאוד, וייתכן שנצטרך. אני לא חושב כך, אבל ייתכן שנצטרך."



