כמו בסרט הוליוודי: עומר אדם חושף רשמית את ארוסתו

רגע לפני שעלה להופיע בניו יורק, עומר אדם שבר את הרשת עם תמונה זוגית ראשונה ורשמית לצד ארוסתו הטרייה, סשה ישראלוביץ'

הזמר המצליח, שהתרגלנו לראות שומר על חייהם הפרטיים הרחק מאור הזרקורים, החליט שהגיע הזמן להפסיק להתחבא.

פחות מחודשיים לאחר הצעת הנישואין המרגשת, עומר אדם וארוסתו הטרייה, סשה ישראלוביץ', משחררים הצצה רשמית ראשונה לזוגיות הפוטוגנית שלהם שעלתה לחשבון האינסטגרם הרשמי שלו הערב (רביעי).

השניים נתפסו בעדשת המצלמה ברחובות ניו יורק, רגע לפני שאדם עלה להופיע בחתונה יוקרתית בעיר.

עומר אדם ובת זוגו סשה צילום: חשבון האינסטגרם של עומר אדם

בתמונה, שנראית כאילו נלקחה מסרט הוליוודי קלאסי, עומר מציג לוק אלגנטי בחליפת טוקסידו ועניבת פרפר, בעוד סשה מהפנטת בשמלת קולר שחורה ויוקרתית. אם זהו רק הפרומו, אנחנו כבר לא יכולים לחכות לתמונות מהחתונה עצמה.