הקוראת בקלפי: מי באמת מייצג היום את הציונות הדתית?

בשבוע שבו בנט נבחר לפוליטיקאי שהכי מייצג את היהדות וסמוטריץ' מתחזק בצביקה מור, מורן שמואלוף מגיעה לאולפן סרוגים כדי להסביר את המהלכים ומי מייצג את הציונות הדתית?

הציונות הדתית של 2026 נמצאת ברגע זהותי מטורף. ואולי דווקא השבוע ראינו את זה הכי ברור. יועצת התקשורת והאסטרטגיה, מורן שמואלוף בפרק חדש של 'הקוראת בקלפי' מתוך תכנית הנשים "הדתיות האלה".

מצד אחד - נפתלי בנט מוביל בסקר כמי שמייצג הכי טוב את הזהות היהודית־דתית בישראל. כן, דווקא בנט. לא חרד"לי, לא מגזרי, לא “רק של הסרוגים”.

ומצד שני — בצלאל סמוטריץ' מתחזק דרך החיבור לצביקה מור ומשפחת השבויים, דרך כאב, אמונה ושפה ערכית־רגשית הרבה יותר מבעבר. וזה אולי הסיפור הגדול באמת של הציונות הדתית היום:

היא כבר לא נלחמת רק על מנדטים — אלא על משמעות.

בין: ממלכתיות מול מחנאיות; הנהגה מול אידיאולוגיה; רגש מול מערכת; ישראליות רחבה מול מגזריות.

ובמרכז כל זה עומדת שאלה אחת: מי באמת מייצג היום את הציונות הדתית? מי שמדבר בשם המגזר — או מי שמצליח לדבר בשם המדינה? כי אם פעם הציונות הדתית הייתה “מגזר עם ערכים”, היום היא נאבקת להיות הכוח שמגדיר את הזהות הלאומית של ישראל.