צרפת מודה: ישראל לא צריכה אותנו, היא מטילה עלינו אמברגו

ראש ממשלת צרפת הגיע לפרלמנט לשיחה על היחסים הדיפלומטיים עם ישראל, וחשף כי ישראל היא בכלל זו שמטילה אמברגו על רכישת נשק מצרפת, ולא ההפך וקרא לפרלמנט 'להפסיק עם הפופוליזם'

ראש הממשלה הצרפתי, סבסטיאן לקורנו, זומן לישיבת הבהרה בפרלמנט הצרפתי בקשר למצב היחסים הדיפלומטיים עם ישראל והמסחר הביטחוני איתה, ובקשר למה שתיאר יו"ר הפרלמנט כ-"המשך הפעילות הצבאית הישראלית והשלכות האמברגו הצרפתי", ראש הממשלה הפתיע את הפרלמנט ולעג לרעיון כי לצרפת יש כל השפעה על ישראל בנושא, ואף הסביר כי ישראל היא זו שמטילה אמברגו על צרפת ולא להפך.



"אני אחזור על זה ככל שיידרש, אין מכירות נשק צרפתי לישראל. אין כאלה. אבל בואו נודה באמת ונפסיק לקרוא לזה 'אמברגו', ישראל היא זו שמחליטה לא לקנות מאיתנו נשק, אנחנו עשינו צעד פוליטי, הם מטילים עלינו אמברגו".

דבריו של ראש ממשלת צרפת הדהימו רבים באולם הפרלמנט, אך הוא המשיך באותו קו תקיף.

"אנחנו הראשונים שהחלטנו להסתכסך עם ישראל, אבל בואו נפסיק לגרום לזה להישמע כאילו יש פה יחסים של תלות, ישראל לא קונה נשק צרפתי כי היא בוחרת לא לקנות נשק צרפתי, כי היא לא צריכה נשק צרפתי".

מעבר לכך, המשיך לקורנו ואף רמז למניעים כלכליים וגאו-פוליטיים ליחסים העכורים עם ישראל: "ישראל היא אחת המתחרות הגדולות ביותר של תעשיית הביטחון הצרפתית".

לבסוף הסביר כי האלמנט היחיד שנותר במערכת היחסים בין ישראל וצרפת ברמה הביטחונית הוא שיתוף פעולה בסיסי ברכיבי הגנה אווירית, שמעבר לזה שמחויב מתוקף שותפותם עם נאט"ו וארה"ב, אין להם כוונה למנוע את המשכו: "הרכיבים היחידים שנסחרים, היחידים, ואנחנו עומדים מאחורי זה, הם רכיבים עבור טילי הגנה אווירית המשמשים את כיפת ברזל הישראלית. ומאיזו סיבה? משום שכיפת ברזל מגינה על אוכלוסייה אזרחית".