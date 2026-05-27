דרמת ענק: חברות הביטוח יחזירו למבוטחים מיליארד שקל

דרמת ענק בענף הביטוח והפיננסים: חברות הביטוח הגדולות בישראל ייאלצו לפתוח את הכיסים ולהשיב לציבור המבוטחים סכום חסר תקדים של עד כמיליארד שקלים. כך קבע השבוע באופן נחרץ בית המשפט המחוזי בתל אביב, בפסיקה ששמה קץ לניסיונות דחיית התשלומים מצד החברות.

מדובר בגלגולה של תביעה ייצוגית רחבת היקף שהוגשה נגד חברות הביטוח הגדולות, אשר הגיעה לכדי הסכם פשרה מוסדר בשנת 2024. התביעה עסקה בגביית יתר ועודפת שביצעו החברות לאורך שנים מבעלי פוליסות ביטוח חיים משולבות חיסכון, אשר נערכו והופקו בין השנים 1982 ל-2003.

ההחזרים לא יעוכבו

החלטת בית המשפט השבוע מהווה מכה קשה לחברות הביטוח, שניסו להרוויח זמן ולעכב את העברת הכספים לציבור. השופטים הבהירו בהחלטתם כי חברות הביטוח מחויבות להתחיל בביצוע התשלומים וההחזרים הכספיים למבוטחים באופן מיידי.

לפי קביעת בית המשפט, חברות הביטוח לא יוכלו להקפיא את המצב הקיים, ועליהן לשלם את מיליארד השקלים כבר עכשיו – זאת גם אם בכוונתן להגיש ערעור רשמי על פרטי ההסכם לערכאות הגבוהות יותר. המשמעות היא שמאות אלפי ישראלים שהחזיקו בפוליסות המדוברות בשנים הרלוונטיות צפויים לראות את כספם חוזר אליהם בתקופה הקרובה.