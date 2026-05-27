בפרק 43 של פודקאסט הקולנוע "סינמה שו"ת", מארח אבי לודמיר את אלירן אליה - הבמאי והתסריטאי שעומד מאחורי "מוטלים בספק" ו"העיר הטובה", וכיום מכהן כיו"ר איגוד הבמאים והבמאיות. אליה מספר על הנער שהפך למורה בזכות הקולנוע, על הרצח שהוביל ליצירת סרטו המצליח, ועל המאבק חסר הפשרות על הזהות של היצירה הישראלית

סינמה שו"ת פרק 43 - מנער ללא בגרות ליו"ר איגוד הבמאים: המהפך של אלירן אליה

אלירן אליה בפודקאסט סינמה שו"ת באולפן סרוגים

בגיל 23, ללא תעודת הוראה אך עם תשוקה בוערת, חזר אלירן אליה לתיכון שבו למד באור יהודה - הפעם כמרכז מגמת קולנוע.

הזיקה של אליה לעולם הקולנוע התחילה דווקא מתוך קושי לימודי; כשהיה תלמיד תיכון, רכזת השכבה דחפה אותו ללמוד קולנוע כדי להבטיח שתהיה לו תעודת בגרות. "דווקא בזכות זה שלמדתי קולנוע... סיימתי תעודת בגרות מלאה כי הפכתי לסקרן יותר", הוא מספר.

פיתחתי אינטליגנציה גם לחשוב מהראש וגם לחשוב מהלב... משמה זה התחיל, מהתיכון בכיתה י' בתיכון... ידעתי אחר כך שמה שאני רוצה לעשות בחיים זה לספר סיפורים".

הטרגדיה שהולידה את "מוטלים בספק"

סרטו הראשון של אליה, "מוטלים בספק", בכיכובו של רן דנקר, הפך להצלחה אדירה עם מעל 100,000 צופים. הסרט, העוסק בנוער בסיכון, נולד מתוך חוויה אישית מטלטלת של אליה בזמן שהתנדב עם נוער בסיכון בבאר שבע.

אליה נזכר במפגש עם נער בשם עדן, שיצר במסגרת הפרויקט וידאו קליפ עם סוף טוב. שנה לאחר מכן, גילה אליה בכותרות העיתונים שעדן ביצע רצח. "נפלתי למראה שחורה... זה היה טריגר בעצם. ידעתי שמה שאני רוצה עכשיו לעשות בחיים זה לספר את הסיפור של הנוער שוליים". לדבריו, הסרט לא נועד לתת "הפי אנד" לצופים, אלא לעורר מחשבה: "הרצון זה שהצופה יצא מאולם הקולנוע ושתהיה לו איזה שהיא תחושה... של החמצה ותחושה של מה בסוף? אתה מביים את הצופה גם, לא רק את השחקן".

המאבק האישי מאחורי "העיר הטובה"

הסדרה המצליחה "העיר הטובה" בכיכובו של עוז זהבי, החלה משיתוף פעולה עם עירית לינור, שביקשה מאליה לכתוב על חוויותיו כמורה בכיתת אתגר. אולם, אליה מספר שהתהליך נתקע למשך שנים כי הוא הרגיש שלדמות חסר "פצע" אמיתי.

"הייתי בארון, התביישתי בזה... הפער הזה בין מה שאני בחוץ למה שאני בפנים טלטל אותי, ובגללו גם עזבתי את הסדרה כי אני ידעתי מה הפצע שלו אבל לא הייתי מסוגל להביא את זה למסך". רק לאחר שעירית לינור דחפה אותו לכתוב את הקונפליקט המיני כתרגיל "למגירה", הסיפור התפוצץ לחיים. "כשכתבתי את זה בצורה הזאתי עם הקונפליקט הזה שהוא בורח מהזהות המינית שלו, זה הפך להיות מרתק".

"חגורת הביטחון של עולם התרבות"

כיום, כיו"ר איגוד הבמאים והבמאיות, אליה מוביל מאבקים פוליטיים ותקשורתיים למען היצירה הישראלית. הוא מתייחס בביקורת רבה לניסיונות הממשלה להפריט את התאגיד או לשלוט בתקציביו: "אנחנו נלחמים מול הדבר הזה כל פעם... הממשלה רוצה להעביר את השליטה של התקציב של התאגיד לידי הממשלה... שהיא תהיה מוטה פוליטית".

אחד המאבקים המרכזיים של אליה הוא חיוב פלטפורמות הסטרימינג הבינלאומיות, כמו נטפליקס ודיסני, להשקיע בהפקות מקור ישראליות. "הצורך בהפקות מקור זה לא שלבמאי הזה או לבמאית הזאת תהיה פרנסה... זה צורך לאומי כי בסופו של דבר זה משמר את הזהות שלנו". הוא מדגיש כי האיגוד הוא "חגורת הביטחון של היוצרים והיוצרות... של עולם התרבות".

הפנים קדימה: "עולה" והטיפ לדור הבא

אליה נמצא כעת בתהליכי הפקה של סרט חדש בשם "עולה", העוסק בשוטר מרוסיה שעולה לישראל מכוח חוק השבות ומוצא את עצמו במאבק מול הרבנות כדי לקבל אזרחות ולהשתלב בחזרה במקצועו. הסיפור נולד בהשראת בן זוגו של אליה, שהוא ממוצא רוסי.

לסיום, אליה פונה לבימאים ותסריטאים צעירים ומדגיש את חשיבות הנחישות: "אם יש לי איזשהו משהו אחד להגיד לבימאים צעירים... זה שיתייחסו ליצירה שלהם גם מהזווית ההפקתית, שיידחפו כי הם בסופו של דבר הם היזמים". הוא מסכם באופטימיות זהירה: "היצירה לא תהיה בלעדינו... אנחנו נצליח לשפר את המעמד של היוצרים".