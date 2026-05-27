מכה ללפיד: רגע לפני הבחירות - הח"כ הבכיר הודיע על פרישה

אחרי האיחוד עם נפתלי בנט וחודשים ספורים לפני הבחירות, הח"כ הבכיר מיש עתיד הודיע על פסק זמן מהחיים הפוליטיים

חבר הכנסת בועז טופורובסקי מסיעת יש עתיד הודיע היום (רביעי) על החלטה אישית משמעותית: הוא לוקח פסק זמן מהחיים הפוליטיים ולא יתמודד בבחירות הקרובות. עם זאת, הבהיר טופורובסקי כי ימשיך לכהן בכנסת הנוכחית ולשרת את הציבור עד תום הקדנציה.

ההודעה מגיעה בעיצומה של מערכת הבחירות, זמן קצר לאחר האיחוד הפוליטי בין יאיר לפיד ונפתלי בנט תחת מפלגת 'ביחד'. טופורובסקי, היה אחד מדמויות המפתח בסיעת יש עתיד בשנים האחרונות.

בהודעה מטעם טופורובסקי נכתב: "אחרי למעלה מ-20 שנות עשייה ציבורית, במהלכן זכיתי לכהן בשורת תפקידים, החל מיו"ר התאחדות הסטודנטים הארצית ועד יו"ר סיעת יש עתיד ויו"ר הקואליציה בתקופת ממשלת השינוי, החלטתי שהגיעה העת לקחת פסק זמן מהחיים הפוליטיים ולפתוח פרק חדש".

"יש עתיד" היתה ותהיה עבורי בית ומשפחה. מקום שבו צמחתי כשליח ציבור ופעלתי לאורך שנים, חדור תחושת שליחות ורצון לעשות טוב. אני גאה בדרך שעשינו יחד, בחברים ובחברות הנפלאים שפעלו ופועלים בכל כוחם, מתוך פטריוטיות ורצון לתרום למדינה ולאזרחיה ובכל ההישגים שהצלחנו להשיג ולקדם לאורך השנים".

"אני מסיים את תפקידי בכנסת בתחושת סיפוק על העשייה הציבורית, אך גם עם תחושת החמצה לנוכח המאבק המתמשך לשיפור הבטיחות בדרכים. זהו תחום הקרוב ללבי, מאבק של הצלת חיים, שעוד נדרשת בו עבודה רבה".

"תודה מיוחדת ליאיר לפיד על האמון, התמיכה, הדרך המשותפת והחברות רבת השנים. אני מאמין שמדינת ישראל זקוקה להנהגה הממלכתית, האחראית והמאחדת של יאיר, ומייחל להצלחת "ביחד" בהובלת נפתלי בנט ויאיר לפיד, כדי שמדינת ישראל תחזור לידיים טובות ואחראיות של שני מנהיגים שאיכפת להם ושהוכיחו את מנהיגותם ואת מחויבותם למדינה ולעתידה,.

"תודה ענקית למשפחתי האהובה שתמכה בי לאורך כל הדרך. תודה גדולה לחברות ולחברים, לכל השותפות והשותפים לעשייה, ולכל מי שליווה אותי לאורך השנים. אני נפרד מהכנסת בתחושת גאווה על הדרך ועל השותפות, מודה לכל מי שליווה אותי לאורך השנים, ומאחל ל"יש עתיד" ולרשימת "ביחד" הצלחה גדולה בבחירות ובהנהגת המדינה בשנים הבאות".

"איחולי הצלחה גם לעוז חיים, שייכנס במקומי לכנסת. מנכ"ל המועצה הציונית, פעיל וותיק ביש עתיד ואדם ראוי ומוכשר ביותר. בזמן הקרוב אגיש ליו"ר הכנסת את התפטרותי ולא אתמודד ברשימת "יש עתיד" לכנסת הבאה".