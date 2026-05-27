ארי ברוקס: "מקצועיות והצלחה הולכים יחד עם תרומה לקהילה, אני מאמין בזה"

איך מגדירים הצלחה בעולם העסקים? רבים מודדים אותה בשורת הרווח בלבד. אבל עבור חברת פוסידון זאוס והעומד בראשה, ארי ברוקס, פריסת תשתיות תקשורת מתקדמות היא קודם כל שליחות לאומית וערכית. ממציאת פתרונות קליטה מהירים לחיילים מבודדים בשומרון, ועד לחיבור עמותות חברתיות בהתנדבות מלאה - הצצה לחזונו של איש הביצוע שמוכיח שמקצועיות ללא פשרות ואחריות חברתית הולכות יד ביד.

בעשורים האחרונים הפכה התקשורת הדיגיטלית לעמוד התווך של החברה המודרנית. סיבים אופטיים ותשתיות אינטרנט מהירות הם כבר לא מותרות, אלא תנאי בסיסי לכל פעילות שלנו, כמו למידה, עבודה וביטחון. מאחורי הקלעים של מהפכת הסיבים בישראל עומדים אנשי שטח ומנהלים שמניעים את הגלגלים. אחד השמות הבולטים והמוערכים ביותר בענף הזה הוא ארי ברוקס, מייסד ומנכ"ל קבוצת פוסידון זאוס. עם ניסיון של למעלה מ-25 שנה בהובלת פרויקטים מורכבים, ברוקס ביסס את מעמדו כאיש ביצוע מהשורה הראשונה, כזה שתופס את העבודה הקשה בשטח כאתגר מקצועי.

אולם, מה שמייחד את פעילותו בשוק התקשורת הישראלי אינו רק הרמה הטכנולוגית הגבוהה או העמידה הקפדנית בלוחות הזמנים, אלא התפיסה הערכית שמנחה אותו. בקבוצת פוסידון זאוס מדובר בחלק אינטגרלי מהחזון העסקי. "הצלחה עסקית אמיתית נמדדת ביכולת שלך להשפיע לטובה על הסביבה שבה אתה פועל", מסביר ארי ברוקס ומדגיש: "ההתמחות הבלעדית שלנו היא פריסת תשתיות תקשורת וסיבים אופטיים - המקצועיות שלנו ממוקדת כולה בעולמות התקשורת, והידע המצטבר הזה מאפשר לנו להעניק את הפתרונות הטובים ביותר ללקוחות העסקיים הגדולים במשק. לפעמים אנחנו עובדים גם עם לגופים קהילתיים שזקוקים לעזרה".

מקצועיות שנבנית מהשטח

כדי להבין את איכות הביצוע של החברה, יש לצלול לרקע המקצועי של העומד בראשה. דרכו של ארי ברוקס בענף תשתיות התקשורת החלה ממש מלמטה, דרך עבודת כפיים, תיאומים מורכבים וניהול ממשקים מול החברות הגדולות בישראל. לאורך השנים הוא רכש השכלה מקצועית מקיפה הכוללת לימודים באוניברסיטת תל אביב לצד השתלמויות מתקדמות בניהול פרויקטים וטכנולוגיות סיבים. שותפיו לעבודה מתארים סגנון ניהול המשלב משמעת ברזל, הבנה טכנית אבסולוטית ויכולת קבלת החלטות מהירה תחת לחץ - תכונות קריטיות כאשר מנהלים פרויקטים תשתיתיים בהיקפים לאומיים.

צילום: ארי ברוקס לאחר חיבור החיילים בשומרון

התמחותה של קבוצת פוסידון זאוס בפריסת סיבים אופטיים דורשת דיוק כירורגי. עבודה מול רשויות מקומיות, השחלת סיבים בתוואי שטח מאתגרים וחיבור ארונות תקשורת הם בלב הפעילות של החברה. כל צוותי השטח מחזיקים בציוד המתקדם ביותר ובניסיון עשיר, דבר שמונע תקלות ומייעל את העבודה.

מחברים את החזית והעורף

השילוב הייחודי בין מקצועיות לבין לב רחב ותחושת שליחות, בא לידי ביטוי באחד המקרים, עליהם מספר ארי ברוקס: "חייל שמשרת באחד המוצבים המבודדים שסמוכים ליישוב תפוח בשומרון, נתקל עם חבריו בחוסר קליטה סלולרית מוחלט, בלי יכולת להתחבר לאינטרנט במוצב. החיילים שנמצאים בחזית ושומרים עלינו, מנותקים לחלוטין מהמשפחה ומבנות הזוג שלהם".

"החייל אמר לי פשוט: אין לנו לא טלפון ולא אינטרנט, שום דבר לא עובר", משחזר ארי ברוקס. "באותו רגע הבנתי שהבעיה הרבה יותר גדולה ממה שנשמע על הנייר. אנשים חושבים לפעמים על קליטה ואינטרנט כעל עניין של נוחות, אבל כשאתה חייל בשטח, זה כל מה שיש לך כדי ליצור קשר עם הבית. לתפוס רגע קצר עם אמא או עם בת הזוג בערב שבת, והרגע הזה פשוט לא קיים - זה משפיע על הכל".

במקום להיגרר לבירוקרטיה, ברוקס פעל בדיוק כפי שהוא רגיל בפרויקטים העסקיים שלו: במהירות ובמקצועיות עילאית. הוא שלח את צוותי ההנדסה של קבוצת פוסידון זאוס אל השומרון, ובתור תרומה מלאה לקהילה ולביטחון המדינה, החברה הקימה פתרון תקשורת מתקדם בתוך 24 שעות בלבד. המהלך המהיר הזה חיבר את המוצב לרשת והעניק לחיילים את האפשרות לשמור על קשר רציף עם הבית. היוזמה הזו הראתה שעבור ארי ברוקס, התשתיות שהוא פורס הן קודם כל עורקי חיים שמחברים בין בני אדם.

ערבות הדדית ואחריות חברתית

התרומה לחיילי צה"ל היא לא מקרה בודד. חזון האחריות החברתית של קבוצת פוסידון זאוס פוגש את החברה הישראלית במגוון תחומים, ובעיקר בעבודה מול עמותות וארגונים חברתיים חיוניים. דוגמה לכך היא שיתוף הפעולה שנרקם לאחרונה עם עמותת "אתגרים", המובילה את תחום הספורט האתגרי והעצמת אנשים עם מוגבלויות בישראל.

משרדי העמותה סבלו מתשתיות אינטרנט מיושנות ואיטיות, דבר שהקשה על ניהול הפעילות השוטפת, התיאומים מול אלפי המשתתפים ומתן שירות נגיש. כאשר פנו ראשי העמותה בבקשת סיוע, קבוצת פוסידון זאוס התגייסה מיד למשימה. הצוותים המקצועיים הגיעו למשרדי העמותה, תכננו ופרסו רשת סיבים אופטיים חדישה ומהירה - הכל בהתנדבות מלאה, מכל הלב ובסטנדרט הגבוה ביותר.

ההשפעה של הפרויקט הייתה משמעותית מאוד והעמותה שלחה מכתב תודה והוקרה רשמי ומרגש לחברה. במכתב נכתב: "תודה עמוקה וכנה על התרומה הנדיבה, רוח ההתנדבות המרשימה והמחויבות האמיתית שהופגנה כלפי פעילותנו. הצלחה עסקית יכולה וצריכה ללכת יד ביד עם אחריות חברתית וערבות הדדית".

המודל העסקי: מקצועיות שמניעה נתינה

ארי ברוקס והחברה שבראשה הוא עומד, יודעים כבר שנים: הצלחה מסחרית וערכים אינם מושגים מנוגדים, אלא משלימים זה את זה. הסטנדרט המקצועי הגבוה שקבוצת פוסידון מציגה בפרויקטים הלאומיים שלה הוא זה שמאפשר לה להעמיד את אותה רמת ביצוע יוצאת דופן גם כאשר מדובר בפעילות התנדבותית טהורה. המהירות, הדיוק והטכנולוגיה שנרתמים לטובת החברות הגדולות במשק, מוענקים באותה רצינות לחיילים במוצבים ולעמותות חברתיות.

"כשחברה עסקית מתמקדת במה שהיא הכי טובה בו, יש לה כוח עצום לחולל שינוי", מסכם ארי ברוקס. "הבחירה שלנו להתמקד אך ורק בתשתיות תקשורת וסיבים אופטיים מאפשרת לנו לבצע עבודות כאלו ברמה הגבוהה ביותר. התפקיד שלנו כאנשי עסקים בישראל הוא לא רק לייצר מקומות עבודה ולהוביל טכנולוגית, אלא להסתכל סביב, לזהות איפה הידע והיכולות שלנו יכולים לסייע לחברה, ולפעול מיד ללא היסוס. ערבות הדדית היא הבסיס לקיום שלנו כאן".

הפעילות של ארי ברוקס היא תזכורת חשובה לכך שהתשתיות האמיתיות של מדינת ישראל אינן עשויות רק מסיבים וכבלים - אלא מהאנשים שמניחים אותם ומחברים, צעד אחר צעד, בין קדמה טכנולוגית ללב הקהילה.



