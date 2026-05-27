הדולר ממשיך להתרסק: איך להרוויח מזה, ומי מפסיד

המטבעות הזרים ממשיכים להתרסק ביחס לשקל, הדולר מתמיד בצניחה חדשה ואיבד קרוב לאחוז מערכו גם היום, היורו עומד על מספר דמיוני של 3.30 לשקל, כך אפשר להרוויח מהמצב החריג, ומי הם המפסידים הגדולים

הטלטלה בשוק המט"ח מסרבת להירגע, גם לאחר שאתמול הוריד בנק ישראל את הריבית ברבע אחוז נוסף, הדולר איבד 0.66 אחוזים מערכו רק במהלך היממה האחרונה, ועומד על שער חליפין של 2.84 שקלים, גם היורו חטף מכה דומה, ועומד על 3.30 שקלים ליורו אחד.

במצב חריג זה הציבור הישראלי מוצא את עצמו בפני מציאות כלכלית חדשה. בעוד שהרשתות החברתיות חוגגות את התחזקות השקל, מומחים מזהירים: מדובר בחרב פיפיות. אז מי יכול לגזור קופון מהמצב החריג, ומי כבר סופג הפסדי עתק, ואיך גם אתם יכולים להרוויח מזה.

איך תרוויחו מזה? חגיגת שופינג וטכנולוגיה

עבור הצרכן הישראלי הקטן, מדובר בהזדמנות פז להוזיל עלויות. צניחת הדולר והיורו הופכת כל רכישה באתרי סחר בינלאומיים כמו אמזון, עליאקספרס ואתרי אופנה זרים לזולה משמעותית.

אפילו רכישה של מוצרי 'יוקרה' כמו חומרת מחשב מתקדמת, מכשירי טלפון, טאבלטים ואלקטרוניקה מתקדמת הפכו למשתלמים ביותר, כאשר במקרים רבים, גם בצירוף תשלומי מע"מ על הייבוא, המצורים זולים משמעותית מהמוצרים בישראל, אשר מסרבים להראות את סימני היחלשות הדולר למרות שנרכשו גם הם באותו המטבע.

בנוסף, מחירי הטיסות, המלונות וההוצאות בחו"ל נחתכו דרסטית, מה שמאפשר לכם לסגור חופשות במחירי רצפה בדולר או ביורו.

כמובן, שקיימת גם האפשרות לקנות את המטבעות הבינלאומיים, ולהחזיק בהם כאמצעי השקעה מניבה, אך בעקבות מצבו הייחודי והנזיל של השוק, קיים במהלך שכזה סיכון רב מבעבר.

המפסידים הגדולים: קטר ההייטק והיצואנים

מרבית תעשיות הצמיחה הישראליות בנויות על מסחר בדולרים, תעשיית ההייטק בראש טבלת הנפגעים, שכן הרוב המוחלט של החברות מגייסות כספים בדולרים, ומשלמות לעובדים בשקלים, מכה כפולה: צמצום דרסטי בשווי הנכסים הקיימים, מול עליה יחסית בעלויות העובדים.

כמובן, גם העובדים עצמם יכולים להיפגע, עובדים ישראלים בחברות בינלאומיות זוכים לבונוסים ותוספות כמו מניות בחברה ואלמנטים נוספים הנקבעים בשווי דולרים, הצניחה הנוכחית של הדולר יכולה להנמיך את שוויה של הטבות משרה בעשרות אחוזים.

לצדם, יצואנים בתחומי התעשייה והחקלאות רואים את שולי הרווח שלהם נמחקים ברגע שהם ממירים את ההכנסות הביתה, מה שמציב סימני שאלה לגבי המשך יכולתם לסחור במחירים הנוכחיים.

בשורה התחתונה, בתור אזרחים פרטיים, לא חסרות דרכים להרוויח מהמצב הנוכחי, ובעוד שאתם יכולים לנצל את השקל החזק לטובת חיסכון ברכישות ובחופשות, הדבר גם מציב אתגרים כבדי משקל לכלכלה הישראלית.