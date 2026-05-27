מנינג'ה ישראל לחופה: הכלה החדשה של "חתונמי" נחשפת

היא רקדה לצד נועה קירל ועומר אדם, כבשה את המסלול של "נינג'ה ישראל" ואפילו ניהלה זוגיות מתוקשרת עם אבנר נתניהו. הערב היא מגיעה למצוא אהבה

חובבי הריאליטי, תכינו את הפופקורן: הערב ב"חתונה ממבט ראשון" (קשת 12), אנחנו צפויים להכיר כלה חדשה שממש לא זרה למסך שלכם. מתברר שהערב תצעד אל החופה מי שכבר הספיקה לעשות לא מעט כותרות בעבר, ולא רק בגלל כישורי הספורט שלה.

הכלה המדוברת, ויקי חלמי, לקחה חלק בעבר בתוכנית הספורט האתגרית "נינג'ה ישראל", שם הפגינה ביצועים מרשימים על המסלול, וגם ריכלה ביחד עם המנחים אסי עזר ורותם סלע.

קשת 12

אם הפנים שלה נראות לכם מוכרות, זה כנראה מפני שראיתם אותה רוקדת על הבמות הגדולות ביותר בישראל. הרקורד המקצועי שלה כולל שיתופי פעולה כרקדנית ליווי של הכוכבים הכי גדולים במוזיקה הישראלית, בהם נועה קירל, אגם בוחבוט ועומר אדם.

אחרי שכבשה את הבמות ואת המכשולים, נשאר רק לראות האם הפעם היא תצליח לכבוש גם את המכשול המורכב מכולם – ולמצוא אהבת אמת מתחת לחופה.