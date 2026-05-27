הרמטכ"ל: "תוכנית הגרעין של איראן הוסגה שנים לאחור"

טקס קליטת מטוס התדלוק והתובלה האסטרטגי הראשון מסוגו, בואינג KC-46 "גדעון", שנערך היום (רביעי) בבסיס נבטים, הפך לבמה להעברת מסר תקיף, ישיר וחסר תקדים של צה"ל לעבר איראן. בראש הנאומים עמד הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, שסיפק הצהרה דרמטית בנוגע למצבו המבצעי והאסטרטגי של משטר האייתולות בעקבות המכות שספג מישראל בתקופה האחרונה.

בנאומו מול המטוס החדש, שנועד להרחיב באופן משמעותי את טווח הפעולה וזמן השהייה של מטוסי הקרב הישראליים במעגלים רחוקים, התייחס הרמטכ"ל באריכות לפגיעה הקשה באיראן ובפרויקט הדגל שלה.

"הכלכלה קורסת, המנהיגים נרדפים"

"בניין הרשע של משטר האייתולות נסדק באופן ניכר ועתידו ויציבותו - לוטים בערפל", הצהיר רא"ל זמיר בפתח דבריו הממוקדים בטהראן. הרמטכ"ל המשיך ותיאר את תמונת המצב הנוכחית של האויב מעבר לים: "מנהיגיו נרדפים, מרבית יכולותיו הצבאיות הושמדו, ותוכנית הגרעין הוסגה שנים לאחור".





זמיר לא הסתפק רק בהיבט הצבאי, אלא התייחס גם לטלטלה הפנימית שאותה חווה הרפובליקה האסלאמית: "כלכלתו קורסת ואזרחיו עוד טרם הבינו את גודל האסון שאליו הובילו אותם מנהיגיהם הקיצוניים". את נחיתת מטוס ה"גדעון" הגדיר כ"פרי ביכורים מבצעי של זרוע האוויר העתידית שלנו – תוצאה של חזון ועבודה מאומצת".

גיבוי לדברים: "נשאנו את כל החיל לאיראן"

הציטוטים הדרמטיים של הרמטכ"ל קיבלו משקל נוסף וגיבוי ישיר מדבריו של מפקד חיל האוויר, האלוף עומר טישלר, שהזכיר בגלוי את התקיפה המיוחסת לישראל בלב שטח איראן לפני כחודשיים. "כאן, ממסלולי בסיס נבטים, המריאו מטוסי התדלוק ונשאו על כנפיהם את כל חיל האוויר לאיראן", הדגיש טישלר, "המשטר באיראן פגש בעוצמת אש שלא הכיר, לא צפה, ולא הצליח לעצור".





במערכת הביטחון מסבירים כי העובדה שמטוס התדלוק החדש – הראשון מבין שישה שנרכשו בארצות הברית – נקלט בעיצומה של מלחמה ממושכת ובטייסת חדשה שנפתחה רק בשבוע שעבר, מעניקה לישראל את הכלים המעשיים לפעול בדיוק על פי הקו שהציג הרמטכ"ל: פגיעה מדויקת, רחוקה ומתמשכת בצירי העומק של האויב.