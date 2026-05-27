חצי מיליון שקלים: הדס קליין בעוד תביעת ענק

‏הדס קליין, מי שהייתה העוזרת האישית של ארנון מילצ'ן וג'יימס פאקר ומשמשת כעדת מפתח בתיק 1000 נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו, הגישה תביעת לשון הרע על סך 500,000 שקלים יחד עם איל נוה, נגד עמליה עוזר.

במרכז התביעה עומד סרטון AI שלדבריה של קליין נועד להכפיש ולהסית נגדם.

בדבריה כתבה קליין: "במעלה הדרך ״זכיתי״ ‏לחוש על בשרי אמירות בוטות, שקריות, זולות ואכזריות. הסתות פרועות ודברי בלע. ‏מסע שצרב את נשמתי. ‏שפגע בבני משפחתי ובאהוביי.

‏חשבתי שראיתי הכל. ‏אז זהו, שלא. ‏מסתבר שבארסנל הרעלני יש תמיד עוד ועוד תחתית שניתן לרדת אליה. ‏הפעם בחרו בסרטון AI מסית ונפשע להכפיש ולהסית גם כנגד איל נוה. ‏להבדיל מהפוגעים, הנה תשובתנו. ‏איל נוה ואני הגשנו תביעה על סך 500,000 ש״ח בגין לשון הרע והפרת פרטיות (במקרה שלי) נגד עמליה עוזר".