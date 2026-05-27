טוב שנזכרו: החלטת השופטים בעדות משפט נתניהו

י"א סיון התשפ"ו
ראש הממשלה בנימין נתניהו צילום: יונתן זינדל/ פלאש 90

השופטים במשפט נתניהו מסרו כעת (רביעי) את החלטתם בעניין ביטול עדות ראש הממשלה נתניהו במשפטוהשופטים הודיעו על ביטול הדיון, ועל הדיון שצפוי להתקיים ביום ראשון הבא. 

אלא שהחלטת השופטים בשעה 12:35, כבר אינה רלוונטית כלל, מאחר ומראש בשל בקשת נתניהו אמש, הדיון היה צריך להתקיים בשעות 9-11 בבוקר.

נזכיר כי מוקדם יותר היום, ביקש נתניהו לבטל לחלוטין את עדותו במשפט, בשל עיסוקיו בעניינים ביטחוניים עד מאוחר בלילה. לאחר מכן השופטים מסרו את החלטתם וכתבו כי נימוקים מפורטים לבקשה יועברו עד לשעה 10:00 לבית המשפט ולמדינה.

אך הנימוקים לא הוגשו וכעת הודיעו השופטים על ביטול הדיון לחלוטין.


