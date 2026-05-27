רן קוז'וך סיכם לשנתיים בהפועל באר שבע - אלו פרטי החוזה

נשאר בבירת הנגב: למרות האכזבה בגמר הגביע, מאמן האלופה הטרייה ימשיך במועדון ויזכה לשדרוג ענק בשכר. בנוסף, אלונה ברקת נענתה לדרישותיו ותשקיע מאות אלפי שקלים גם בשדרוג מתחם האימונים. כל הפרטים

הפועל באר שבע אמנם נחלה אמש (שלישי) אכזבה ספורטיבית לאחר שלא הצליחה להשלים דאבל ונכנעה למכבי תל אביב בגמר גביע המדינה, אך אין ספק שעונת 2025/2026 תיזכר כאחת המוצלחים ביותר של המועדון בשנים האחרונות. כעת, בבירת הנגב כבר מסתכלים קדימה: המועדון הודיע רשמית כי מאמן האלופה הטרייה, רן קוז'וך, סיכם על המשך דרכו וחתם על חוזה חדש לשנתיים נוספות.

קוז'וך, שחוזהו המקורי אמור היה להסתיים עם תום העונה הנוכחית, רשם הישג אדיר כשהחזיר את צלחת האליפות לבאר שבע לראשונה מאז שנת 2018. כחלק מההערכה לפועלו, המאמן זכה לשדרוג כלכלי חסר תקדים: שכרו, שעמד בחוזהו הקודם על כ-60 אלף שקלים בחודש, יזנק בחוזה החדש לכ-100 אלף שקלים בחודש. מעבר לשכר הבסיס, החוזה כולל מענקים שמנים ובונוסים מיוחדים במקרה של העפלה לשלב בתים אירופי כך פורסם בספורט 5 .

אלונה משקיעה במתחם; הפנים לליגת האלופות

הארכת החוזה לא נעצרת רק בחשבון הבנק של המאמן. כחלק מהסיכומים והתנאים שהציב קוז'וך להמשך הדרך, הבעלים אלונה ברקת כבר החלה בהשקעה של מאות אלפי שקלים בשדרוג ושיפוץ מתחם האימונים "הבית האדום", שכולל בין היתר את הרחבתו של חדר הכושר לטובת השחקנים.

קוז'וך סוגר כעת שתי עונות מלאות ומוצלחות במיוחד על הקווים בבאר שבע. בעונתו הראשונה הוביל את הקבוצה לזכייה בגביע המדינה ולסגנות האליפות, והעונה רשם את אליפות המדינה הראשונה בקריירת האימון שלו (לאחר שבעבר כבר זכה בגביע המדינה עם מכבי פתח תקווה ובגביע הטוטו עם מכבי נתניה).

כעת, המטרה הבאה של המאמן והמועדון היא הזירה האירופית, שתהיה הראשונה בקריירה של קוז'וך. הפועל באר שבע תפתח את משחקיה בסיבוב המוקדמות השני של ליגת האלופות, כאשר ניצחון במפגש הכפול הזה יבטיח לאלופה הישראלית השתתפות מובטחת בשלב בתים אירופי (לכל הפחות בקונפרנס ליג) בעונה הבאה – משימה שנמצאת כעת בראש סדר העדיפויות בנגב.