גיא פלג רשם ניצחון ראשון מול ינון מגל

העיתונאי וכתב המשפט גיא פלג הגיש בשנה האחרונה, שלוש תביעות דיבה שונות נגד ינון מגל, אחת מהן על סך מיליון שקלים, לאחר שינון מגל טען כי פלג הפיץ "עלילת דם" נגד חיילי המילואים שהואשמו בהתעללות באסיר פלסטיני בשדה תימן.



בנוסף, פלג הגיש נגד מגל שתי תביעות דיבה נוספות. באחת מהן נטען כי מגל פרסם ברשת X (טוויטר לשעבר) פייק ניוז שלפיו פלג נעצר במרתפי השב"כ.

בפרסום כתב מגל: "הותר לפרסום: עיתונאי ערוץ 12 גיא פלג עצור כשבוע במתקן חקירות של שב"כ בעקבות שידור הסרטון המבושל שפגע בחיילי כוח 100, סיכן את החטופות ועורר גל אנטישמי בעולם. עד כה לא הותר לו לראות עו"ד. על שאר פרטי החקירה יש צו איסור פרסום". מגל לטענתו גרס כי מדובר בסאטירה.





כעת, על פי הדיווח של מיקי לוין במעריב, השופטת ברוורמן נעתרה לבקשת פלג ועורכי דינו - ופסלה את עצמה מלדון בתביעה.

בנימוק להחלטתה כתבה: "לאחר שבחנתי את טענות הצדדים ואת הנסיבות, סבורה אני שאין ולו צל של חשש למשוא פנים, עם זאת דומני שבנסיבות השיקול של מראית פני הצדק ידו על העליונה ועל כן לא אדון בהליך". לאור זאת התיק הועבר לשופט אבי שליו.

כמו כן, גם בקשתו של מגל לדחיית המשפט נדחתה על הסף וכך נטען: "סבור המשיב כי יש להורות על דחיית הבקשה ולחייב את התובעים בהוצאות משמעותיות. נטען כי אין להורות על פסילה בהתחשב בדיו ובפסיקה ושאין בעניינו עילת פסלות".