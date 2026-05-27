פיקוד העורף: עדכון חשוב ליממה הקרובה

פיקוד העורף יוציא לפועל במהלך היום (רביעי) סדרת בדיקות יזומות של מערכות הצופרים במספר יישובים באזור עוטף עזה והנגב המערבי. מדובר בבדיקות שגרתיות שנועדו לוודא את תקינותן וכשירותן של מערכות ההתרעה במרחב.

על פי לוח הזמנים הרשמי שפרסם הצבא, הבדיקות יתפרסו לאורך שעות הבוקר במועדים הבאים:

בשעה 08:45 תתקיים בדיקת צופרים במרחב רוחמה .

בשעה 09:45 תתקיים בדיקת צופרים במרחב ארז .

בשעה 10:30 תתקיים בדיקת צופרים במרחב אור הנר.

הנחיות להתנהגות במקרה של אירוע אמת

בפיקוד העורף מבקשים להרגיע את התושבים ביישובים אלו ומבהירים כי אם תופעל התרעת אמת בזמן הבדיקה, תישמע אזעקה עולה ויורדת נוספת מעבר לזו של הניסוי. במקביל, במקרה של אירוע אמת, תופץ התרעה רשמית גם ביישומון (אפליקציית) פיקוד העורף ובאמצעי ההתרעה המשלימים בכלי התקשורת.

למידע נוסף, בירורים ועדכונים, הציבור מוזמן לפנות למוקד הטלפוני של פיקוד העורף במספר 104, או באמצעות שליחת מסרון וואטסאפ למספר 052-9104104. כמו כן, פרטים מלאים זמינים בכל עת בפורטל החירום הלאומי באינטרנט ובערוצים הרשמיים ברשתות החברתיות.