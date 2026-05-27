הבינה המלאכותית תיקח לכם את העבודה? כבר לא בטוח

החדירה המהירה של כלי AI לארגונים גורמים ליותר עובדים לשאול אם המקצוע שלהם בסכנה. גם מנכ״ל OpenAI מודה שהמהפכה כבר משנה את עולם העבודה אבל טוען שהמציאות מורכבת יותר מהתחזיות המפחידות

מהפכת הבינה המלאכותית כבר מזמן אינה רק סיפור טכנולוגי רחוק שמתרחש בעמק הסיליקון. בשבועות האחרונים היא מתחילה להרגיש מוחשית גם בישראל, ובעיקר בשוק העבודה.

ענקיות טכנולוגיה ברחבי העולם, וגם חברות ישראליות גדולות, מתחילות לבצע התאמות עמוקות בעקבות חדירת כלי AI לתוך תהליכי העבודה. המשמעות ברורה: פחות עובדים, יותר אוטומציה, ושינוי אמיתי בדרך שבה ארגונים פועלים.

בישראל, אחת הדוגמאות הבולטות היא וויקס, שנערכת לפי דיווחים למהלך קיצוצים רחב במיוחד. גם חברת אינטואיט, שלה פעילות משמעותית בארץ, הודיעה לאחרונה על פיטורי אלפי עובדים בעולם כחלק מהיערכות מחודשת סביב השקעות בבינה מלאכותית.

במקביל, עוד ועוד חברות מתחילות להאט גיוסים, לצמצם תקנים ולבחון אילו משימות ניתן לבצע באמצעות AI במקום באמצעות עובדים אנושיים.

החשש הזה כבר אינו מוגבל רק לעובדי הייטק. עורכי דין, רואי חשבון, אנשי שירות, מתכנתים, אנליסטים, כותבי תוכן ואפילו מנהלים, כולם מתחילים לשאול את אותה שאלה: האם המקצוע שלי ישרוד את השנים הקרובות?

סם אלטמן: "שמח שטעיתי בזה"

דווקא על רקע התחושות הללו, ההתבטאויות האחרונות של מנכ״ל OpenAI, סם אלטמן, הפתיעו רבים.

אלטמן, שנחשב לאחד האנשים המזוהים ביותר עם מהפכת הבינה המלאכותית מאז השקת ChatGPT, אמר השבוע כי להערכתו העולם עדיין רחוק מקריסה המונית של שוק העבודה.

לדבריו, OpenAI אמנם חזה נכון את עוצמת הפריצה הטכנולוגית של הבינה המלאכותית, אך העריך בצורה מוגזמת את קצב הפגיעה במשרות.

“חשבתי שבשלב הזה כבר נראה הרבה יותר תפקידים שנעלמים”, הודה אלטמן במהלך שיחה בכנס כלכלי באוסטרליה. “אני דווקא שמח שטעיתי בזה”.

לדבריו, למרות החדירה המהירה של AI לארגונים ולחברות, הפגיעה במשרות משרדיות ובתפקידי כניסה הייתה עד כה מתונה יותר ממה שחזה.

אבל גם אלטמן לא טוען שהכול נשאר אותו דבר.

הוא מדגיש כי עולם העבודה כבר משתנה במהירות: עובדים נדרשים להספיק יותר בפחות זמן, ארגונים בונים מחדש תהליכים סביב AI, ומשימות שבעבר דרשו צוותים שלמים, מתבצעות כיום בלחיצת כפתור.

במילים אחרות, הבינה המלאכותית אולי לא “מוחקת” עדיין מקצועות שלמים, אבל היא בהחלט משנה את הערך של עובדים, את הציפיות מהם ואת מספר האנשים שצריך בכל ארגון.

אחת הנקודות המעניינות שעליהן דיבר אלטמן קשורה דווקא ליחסים בין בני אדם.

הוא סיפר שניסה להשתמש ב־AI כדי לענות להודעות ומיילים בשמו, תוך ציון ברור שהתגובה נוסחה על ידי מערכת בינה מלאכותית. לטענתו, הניסוי הזה המחיש לו עד כמה אנשים עדיין רוצים להרגיש שיש אדם אמיתי בצד השני.

“אכפת לנו מאנשים, לא רק מהמידע עצמו”, אמר.

האמירה הזו נוגעת אולי בלב השאלה הגדולה ביותר של עידן ה־AI: אילו חלקים מהעבודה באמת אפשר להחליף, ואילו חלקים עדיין דורשים אמון, קשר אנושי, אחריות ושיקול דעת.

ועדיין, בשטח התחושה ברורה: השינוי כבר התחיל.

יותר עובדים מרגישים חוסר ודאות לגבי העתיד המקצועי שלהם. צעירים שנכנסים כיום לשוק העבודה מגלים שתפקידי כניסה נעלמים או מצטמצמים. מנהלים מבינים שהם יכולים לבצע יותר עם פחות עובדים. וחברות ציבוריות מתחילות להציג למשקיעים “התייעלות באמצעות AI” כחלק מהאסטרטגיה העסקית שלהן.

גם אם אפוקליפסת תעסוקה עדיין לא כאן, נראה שהשאלה כבר אינה האם הבינה המלאכותית תשנה את עולם העבודה, אלא עד כמה מהר זה יקרה, ומי יצליח להסתגל בזמן.