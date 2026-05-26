נתניהו בקבינט: "מבצרים את רצועת הביטחון כדי להגן על הצפון"

ראש הממשלה התייחס בפתח הדיון המדיני-ביטחוני להעמקת התמרון הצבאי בלבנון: "צה"ל פועל עם כוחות גדולים ותופס שטחים שולטים". עוד חשף נתניהו: "מקיים מאמץ לאומי ענק לקראת פתרונות יצירתיים נגד רחפני הנפץ"

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, התייחס הערב (שלישי) בפתח ישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני להרחבת הפעילות הקרקעית של צה"ל בחזית הצפונית, והצהיר באופן רשמי על כוונת הדרג המדיני והצבאי לקבע מציאות ביטחונית חדשה מעבר לגבול.

"בהנחיה שלי ושל שר הביטחון, יחד עם הרמטכ"ל, אנחנו מעמיקים את הפעולה שלנו בלבנון", אמר נתניהו בפתח הדיון. ראש הממשלה הגדיר את מטרות המהלך העצים וציין: "צה"ל פועל עם כוחות גדולים בשטח ותופס שטחים שולטים. אנחנו מבצרים את רצועת הביטחון כדי להגן על יישובי הצפון".





המאמץ נגד רחפני הנפץ

מלבד הפעילות הקרקעית וביצור רצועת הביטחון מול חיזבאללה, התייחס ראש הממשלה לאחד האיומים המרכזיים והיומיומיים עמם מתמודדים כוחות הביטחון ותושבי קו העימות – איום הכטב"מים ורחפני הנפץ של האויב, שגבו לא פעם מחיר כבד.

נתניהו חשף כי המדינה משקיעה משאבים חסרי תקדים כדי למצוא מענה טכנולוגי לאיום המשתנה: "במקביל, אנחנו מקיימים מאמץ לאומי ענק כדי לקדם פתרונות יצירתיים וחדשניים נגד רחפני הנפץ".

בסיום דבריו, ביקש ראש הממשלה לשלוח מסר של תמיכה וגיבוי מלא ללוחמים הנמצאים בחזית, בפרט על רקע הסערות האחרונות סביב המערכת הצבאית: "אנחנו מגבים ומשבחים את המפקדים והחיילים הגיבורים שלנו. הם נמצאים עמוק בשטח. אנחנו סומכים עליכם!".