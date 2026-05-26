יעקב ברדוגו: "אנחנו עדים לנפתלי בנט חדש"

הצהרותיו של שגריר ישראל באו"ם לשעבר, גלעד ארדן, בדבר כוונתו להקים מפלגה חדשה למען "פיוס לאומי", ממשיכות לעורר סערה במערכת הפוליטית וגוררות תגובות חריפות בקרב אנשי תקשורת המזוהים עם מחנה הימין.

בפתיח תוכניתו הערב ברדיו 'גלי ישראל', התייחס הפרשן הפוליטי יעקב ברדוגו למהלך של ארדן, וסיפק ניתוח פוליטי קריר ולא מעט ביקורת על הצעד ועל הרקע הציבורי של השר לשעבר מטעם הליכוד.

"גלעד ארדן החליט להקים מפלגה, והסיכוי שיחזור בו נמוך", פתח ברדוגו את דבריו והעריך כי המהלך קרוב לכדי מימוש בשטח. "יכול להיות שאנחנו עדים לנפתלי בנט חדש, ויכול להיות שאנחנו עדים לשתיית קולות מהימין – אם בסוף הוא לא יעבור את אחוז החסימה. כבר ראינו את התרחישים האלה בעבר עם גדעון סער ואחרים".

"ברמה הפוליטית – אני לא מאחל לו בהצלחה"

ברדוגו ביקש להפריד בין היחסים האישיים לבין ההשלכות הפוליטיות של המפלגה החדשה על גוש הימין, והבהיר כי בשלב זה הוא אינו שותף לחגיגה סביב המועמדות של ארדן.

"ברמה האישית אני מאחל לו בהצלחה, אבל ברמה הפוליטית – לפחות בשלב הזה, מבלי לדעת מי יהיו ברשימה שלו – אני לא מאחל לו בהצלחה", הצהיר ברדוגו נחרצות בשידור.

בסיום דבריו, בחר הפרשן להזכיר למאזינים החלטות עבר של ארדן מתקופתו כשר בממשלות נתניהו, החלטות שעד היום מעוררות כעס רב בחלקים נרחבים של מחנה הימין: "צריך לזכור שזה השר שהביא את רוני אלשיך לתפקיד המפכ"ל, והוא זה שהקים את תאגיד השידור הציבורי 'כאן'", חתם ברדוגו את הפתיח שלו.