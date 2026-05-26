לא יאמן: כך הגיב בוגי יעלון להדחת הפצ"רית

שר הביטחון לשעבר, בוגי יעלון, התייחס להחלטת הרמטכ"ל להדיח את הפצ"רית ותקף את שר הביטחון ישראל כ"ץ

שר הביטחון לשעבר, בוגי יעלון, התייחס היום (שלישי) להחלטת הרמטכ"ל להדיח את הפצ"רית לשעבר, יפעת תומר ירושלמי בעקבות פרשת 'שדה תימן'.

בדבריו כתב יעלון: "השר ישראל כץ, האלופה יפעת תומר-ירושלמי טעתה טעות קשה בתצהיר שקרי (לכאורה) לבג״צ. טענתך כלפיה שהעלילה ״עלילת דם״ על חיילי ׳כח 100׳ בשדה תימן, היא שקר גס ו״עלילת דם״ כלפיה (ואתה יודע זאת!).

‏מזכיר שהפצ״רית לשעבר הורתה על פתיחת חקירה, בעקבות דו״ח רופא על פציעתו של עציר, כתוצאה מהחדרת חפץ חד לעכוזו. ההתנפלות שלך ושל חבריך עליה, גרמו לה לטעות את הטעות הקשה של תצהיר השקר לבג״צ. ‏אם אכפת לך מצה״ל ומביטחון המדינה, ולא רק מ״הבייס״ שלך, לצרכים פוליטיים, החל לתפקד כשר הביטחון!".