שוב רק בכתב: מוג'תבא חמינאי בהתייחסות ראשונה למו"מ עם ארה"ב

יומיים אחרי ההתקדמות במגעים בין וושינגטון וטהרן, המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, פרסם כעת (שלישי) מסר כתוב נוסף בו התייחס לראשונה למשא ומתן מול ארה"ב - ושלח מסרים מאיימים לאמריקנים ולישראל.

"מחוגי הזמן לא יחזור לאחור, והעמים והארצות באזור לא יהיו עוד מגן לבסיסים האמריקניים" כתב חמינאי. "לא רק שארה"ב כבר לא תחזיק במקום בטוח למעשי התוקפנות ולהצבת הבסיסים הצבאיים שלה באזור, אלא שהיא גם הולכת ומתרחקת ממעמדה הקודם מדי יום".

לטענתו, "המשטר הציוני הרעוע בישראל מתקרב לימיו האחרונים. בדיוק כפי שנחזה לפני 10 שנים על ידי המנהיג הגדול עלי חמינאי, ישראל לא תשרוד 25 שנים נוספות".

"אני מברך את חיילי הצבא האיראני ואת כוחות ציר ההתנגדות, בעיקר אלו שבלבנון" סיכם חמינאי, כשהוא מתייחס במרומז לחיזבאללה שממשיך בתקיפות. "ההישגים שלהם מול צבאות ארה"ב והציונים במלחמה השלישית שנכפתה עלינו היו משמעותיים. איראן פגעה בשטן הגדול (ארה"ב), ובחיה שהיא החזיקה (ישראל), בדרכה להבטחת הניצחון בשם האל".