צבא ארה"ב: "תקפנו מטרות בדרום איראן כדי להגן על כוחותינו"

דובר הסנטקום הודיע כי כוחות אמריקניים תקפו אתרי שיגור טילים וסירות שניסו להניח מוקשים סמוך לבנדר עבאס, “כדי להגן על הכוחות האמריקניים”. טראמפ: “האורניום המועשר יושמד”

למרות הפסקת האש והמשך המגעים להסכם מול איראן, צבא ארצות הברית הודיע הלילה (בין שני לשלישי) כי ביצע ביממות האחרונות שורת תקיפות בדרום איראן נגד מטרות צבאיות איראניות.

כך אישר דובר פיקוד המרכז האמריקני (סנטקום), קפטן טים הוקינס.

לדברי הוקינס, התקיפות בוצעו במסגרת “פעולות הגנה עצמית”, ונועדו להגן על כוחות אמריקניים מפני איומים מצד הצבא האיראני.

בהודעת סנטקום נמסר כי בין המטרות שהותקפו היו אתרי שיגור טילים וסירות איראניות שניסו להניח מוקשים ימיים באזור.

“פיקוד המרכז של ארצות הברית ממשיך להגן על כוחותינו תוך הפעלת איפוק במהלך הפסקת האש המתמשכת”, אמר הוקינס.

זמן קצר לאחר ההודעה האמריקנית דיווחו כלי תקשורת באיראן על סדרת פיצוצים באזור עיר הנמל בנדר עבאס שבדרום המדינה. בסוכנות הידיעות “מאהר” נמסר כי נשמעו הדי פיצוצים במזרח העיר, אך הודגש כי “המצב נמצא תחת שליטה”. בסוכנות “תסנים” דווח על לפחות שלושה פיצוצים באזור.

במקביל, ב״ניו יורק טיימס״ דווח מפי גורם בכיר בצבא האמריקני כי בימים האחרונים זוהו איומים מצד טילי קרקע־אוויר איראניים לעבר עשרות כלי שיט אמריקניים שפועלים במפרץ עומאן ובים הערבי, בהם שתי נושאות מטוסים וכלי ליווי נוספים.

לפי הדיווח, חלק מהתקיפות האמריקניות התמקדו באזור נמל מרכזי ובבסיס של חיל הים האיראני סמוך לבנדר עבאס.

בתוך כך, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס הלילה למגעים עם איראן וכתב ברשת Truth Social כי סוגיית האורניום המועשר נמצאת במרכז הדיונים.

לדבריו, “האורניום המועשר יועבר באופן מיידי לארצות הברית כדי שיושמד, או בתיאום עם איראן יושמד במקום או במיקום מוסכם אחר, תחת פיקוח של גורמי אנרגיה אטומית”.