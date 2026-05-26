איראן באיום חדש לארה"ב: "ייזכרו את זה במונדיאל"

שבועיים לפני פתיחת המונדיאל בארה"ב, איראן שלחה איום חדש כשקישרה בין המלחמה והמשא ומתן לבין משחקי הכדורגל: "כל טעות בחישוב עלולה להפוך את טראמפ לסמל של טעות מרה ויקרה"

שבועיים לפני פתיחת המונדיאל בארה"ב, איראן משגרת כעת (שלישי) איום חדש לעבר וושינגטון - כשמנסה לקשר בין המלחמה והמשא ומתן לבין משחקי גביע העולם.

בסוכנות הידיעות האיראנית "נור ניוז", המזוהה עם משטר האייתוללות, כתבו היום כי "אם ארה"ב, לקראת משחקי המונדיאל, בונה על שליטה בשוק הנפט ועל הורדת מחירי הדלק - עליה להבין שהשילוב בין לחץ צבאי לבין משא ומתן עם איראן הוא הימור גדול".

"כל טעות בחישוב עלולה להפוך את טראמפ לסמל של טעות מרה ויקרה" הוסיפו ואיימו. "זו תהיה זיכרון שיחזור על עצמו - וייזכרו את זה בכל מונדיאל".

כזכור, נבחרת איראן עדיין תשתתף במונדיאל שנערך בארה"ב, קנדה ומקסיקו, בצל המלחמה המתנהלת בחודשים האחרונים. בעקבות המתיחות, מתחם האימונים של הנבחרת הועברה מארה"ב למקסיקו, אך כל המשחקים של איראן בשלב הבתים - מול ניו זילנד, בלגיה, ומצרים - יתקיימו בארה"ב, ויחולקו בין לוס אנג'לס וסיאטל.